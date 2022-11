Remy Ramjiawan

Maandag 7 november 2022 11:58

Voor volgend jaar staan er zes sprintraces op de kalender en volgens Max Verstappen voegen die verkorte wedstrijden niet zoveel toe. De tweevoudig wereldkampioen is fan van een traditioneel weekend en wijst naar de terughoudendheid van coureurs tijdens een sprintrace.

Vorig jaar maakte de Formule 1-wereld voor het eerst kennis met de sprintraces. Het format is bedoeld om een jonger publiek aan te trekken, die eerder inschakelt voor korte races, dan de hoofdrace op zondag. Het experiment was geslaagd, want ook dit jaar waren er drie sprintraces ingepland, waarvan de laatste het aankomende raceweekend in Brazilië gaat plaatsvinden. Voor volgend zullen er maar liefst zes van de verkorte races op de kalender staan en niet iedereen is daar even blij mee, waaronder tweevoudig kampioen Verstappen.

Risico's

"Tijdens elke sprintrace heb ik zoiets van: ‘geen schade oplopen, zorg ervoor dat je in de top-drie blijft’. Voor mij is dat niet echt racen, want je weet dat er in de hoofdrace veel meer punten te verdienen zijn. Daarin neem je iets meer risico’s", legt de 25-jarige Limburger uit bij Motorsport.com. De teams zijn zich ervan bewust dat crashes en schade een extra kostenpost zijn en dus worden coureurs erop gewezen dat de hoofdrace belangrijker is. Dat resulteert volgens Verstappen in coureurs, die niet het achterste van hun tong laten zien tijdens een verkorte wedstrijd. "Je hebt een extra start. Dat is spannend. Maar verder zijn het alleen de coureurs die niet op hun gebruikelijke positie staan die naar voren komen, aangezien de banden een hele race meegaan. Dan gebeurt er niet veel", zo gaat hij verder.

Sprintrace, Oostenrijk 2022

Het gebrek aan het nemen van een risico is volgens de Nederlander het grootste pijnpunt. Verstappen: "Iedereen is toch zo voorzichtig, want als je in het gevecht om bijvoorbeeld P3 licht contact maakt en terugvalt naar de laatste plek, dan weet je dat je een zware zondag gaat krijgen. Dat risico neem je waarschijnlijk niet, dus dat is niet echt een race."

Aankomend jaar zal dus het derde seizoen gaan worden dat de sprintraces op de kalender staan. In de huidige opzet kan het sprintformat niet op de goedkeuring van alle coureurs rekenen, mogelijk dat de beleidsbepalers hiermee aan de slag gaan, zodat het volgend seizoen wellicht wel in de smaak valt.