Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft het team zo'n acht tot tien maanden aan ontwikkelingstijd verloren, door het porpoising. Het gehobbel was vooral aan het begin van het jaar een groot probleem, op dit moment lijken de teams het onder controle te hebben.

Mercedes baarde veel opzien met de innovatieve W13. De wagen van het team beschikt over enorm smalle sidepods, maar had door het design ook enorm veel last van het gehobbel. Uiteindelijk heeft het team het gestuiter onder controle gekregen, maar de teambaas onthult dat dit toch flink wat ontwikkelingstijd heeft gekost. Als hij een inschatting moet doen, dan zou het neerkomen op een verlies van maximaal tien maanden, zo vertelt hij bij Autosport.com.

Uitdaging

Niet alle teams waren overvallen door het hobbelen. Zo wist Red Bull Racing vrijwel zonder gehobbel deel te nemen aan seizoen en dat riep de nodige vragen van de concurrentie op. Mercedes was gewend om voor de overwinning te vechten, maar door het stuiteren kon het team niet direct aan de snelheid van de bolide werken en daarnaast leverde het hobbelen een groot vraagteken op. Het team wist niet direct hoe het porpoising te tackelen was.

Red Bull Racing is inmiddels gekroond tot wereldkampioen en het verschil tussen de RB18 en de W13 is aanzienlijk. "We geloven dat we begrijpen waar het gat vandaan komt", zo legt Wolff uit, die inmiddels zou weten hoe de snelheid uit de auto te halen is. "Zij [Red Bull] zullen wat van hun voordelen van de auto meenemen naar volgend jaar, en wij hebben misschien acht tot tien maanden aan ontwikkeling verloren omdat we niet konden achterhalen wat er mis was. Dus er ligt een flinke uitdaging op ons te wachten", aldus Wolff.