Dit mag je van F1TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het sprintweekend in Brazilië

Maandag 7 november 2022

De Formule 1 maakt zich op voor de voorlaatste ronde van het wereldkampioenschap, dat plaats zal vinden in São Paulo. Op het iconische Autódromo José Carlos Pace zal niet alleen de race op zondag plaatsvinden, de fans worden op zaterdag ook getrakteerd op de laatste sprintrace van het jaar.

Max Verstappen wist in Mexico op de hoogste treden te klimmen, nadat hij als eerst de zwart-wit geblokte vlag zag. Achter de Nederlander kwam Lewis Hamilton als tweede over de streep, gevolgd door Sergio Pérez. De strijd om de kampioenschappen zijn al gestreden, toch is het daarachter nog steeds interessant. Pérez heeft slechts vijf punten voorsprong op nummer drie, Charles Leclerc. In het constructeursklassement heeft Mercedes nummer twee Ferrari in zicht, met nog veertig punten verschil. Er staat dus nog genoeg op het spel in Brazilië.

F1 TV

De streamingdienst van de Formule 1 kan zich dit weekend alleen richten op de koningsklasse. Formule 3 en Formule 2 zullen niet aanwezig in São Paulo en dus is dit het schema.

11 november 16:30 uur - 17:30 uur F1 Eerste vrije training 11 november 20:00 uur - 21:00 uur Kwalificatie 12 november 16:30 uur - 17:30 uur F1 Tweede vrije training 12 november 19:30 uur - 20:30 uur Voorbeschouwing Sprintrace 12 november 20:30 uur - 21:30 uur Sprintrace 12 november 21:30 uur - 22:30 uur Nabeschouwing Sprintrace 13 november 18:00 uur - 19:00 uur Voorbeschouwing race 13 november 19:00 uur - 21:00 uur Grand Prix van São Paulo 13 november 21:00 uur - 22:00 uur Nabeschouwing race

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in het tabel onder deze tekst te zien.

11 november 16:20 uur - 17:30 uur F1 Eerste vrije training 11 november 19:50 uur - 21:00 uur Kwalificatie 11 november 21:20 uur - 22:55 uur Studio Formule 1: São Paulo Shakedown 12 november 16:20 uur - 17:30 uur F1 Tweede vrije training 12 november 19:20 uur - 20:30 uur Voorbeschouwing Sprintrace 12 november 20:30 uur - 21:30 uur Sprintrace 12 november 21:30 uur - 22:45 uur Nabeschouwing Sprintrace 13 november 17:50 uur - 19:00 uur Voorbeschouwing race 13 november 19:00 uur - 21:00 uur Grand Prix van São Paulo 13 november 21:00 uur - 22:15 uur Nabeschouwing race

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland moet het dit jaar doen met de samenvattingen, maar desondanks bouwt de zender een voor- en nabeschouwing op voor de race in Brazilië.

11 november 22:30 uur Ziggo Sport Race Café 12 november 23:00 uur Formule 1: GP van Brazilië F1 Sprint (samenvatting) 13 november 18:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing 13 november 23:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

Ook bij de publieke omroep worden de verrichtingen van de Grand Prix van São Paulo uitgebreid besproken. Presentatrice Dione de Graaff zal samen met Jan Lammers uitgebreid nabeschouwen op de race in Brazilië.

13 november 21:25 uur NOS Formule 1: GP van São Paulo

Goedemorgen GPFans

Aankomende zondag zal de laatste editie van Goedemorgen GPFans van dit seizoen, te zien zijn. Het is de editie die volledig in het teken staat van de Grand Prix van São Paulo en is te zien via ons Youtube-kanaal. Het belooft weer een bomvolle uitzending te worden waarin Stoffel Vandoorne en Red Bull Racing-testcoureur Rudy van Buren aan bod zullen komen. Daarnaast schuift vaste waarde en Asian Formule 3-kampioen Joey Alders aan.