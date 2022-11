Vincent Bruins

Zaterdag 5 november 2022 17:33

Carlos Sainz heeft een moeilijk seizoen achter de rug tot nu toe. De Ferrari-coureur legde aan onder andere GPFans uit dat hij aan het begin van 2022 zelf niet snel was, maar dat de auto wel goed meewerkte. Het is nu echter andersom: de Spanjaard is zelf snel, maar nu hij heeft problemen met de F1-75.

Sainz finishte vier van de eerste tien races dit jaar in de top twee, inclusief een overwinning op Silverstone. Dat was dan ook het laatste resultaat in de top twee voor hem. Hij is slechts tweemaal derde geworden sinds de Britse Grand Prix. Door zes uitvalbeurten, waarvan slechts twee zijn eigen schuld waren, is hij punten misgelopen wat hem achter de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell heeft gebracht in de puntenstand. De Ferrari-coureur zal graag willen focussen op volgend jaar.

Nachtmerrie

"Ik weet hoe ik moet rijden. Ik doe het op intuïtie," begon Sainz. "Ik denk er niet meer bij na tijdens het rijden. Je kan het aan de rondetijden zien dat ik terug ben op een niveau waar ik aan het begin van het jaar op had moeten zitten. Nu ik op het niveau ben waar ik wil zijn, is de auto misschien weer niet zo goed. Het is een nachtmerrie van een seizoen om eerlijk te zijn, vanwege dingen zoals al die uitvalbeurten en zelf langzaam zijn, terwijl de auto snel was. Nu zijn we niet zo snel als dat we eerder waren. Alles wat fout kon gaan, is fout gegaan dit seizoen."

Makkelijk om op te geven

"De positieve kant is dat ik in een goede stemming blijf, zelfs terwijl het onmogelijk was geweest dat het seizoen nog slechter kon zijn," vertelde de Spanjaard verder na de Grand Prix in Mexico-Stad. "Samen met de engineers vinden we nog steeds snellere rondetijden. Het was makkelijk geweest om op te geven en het jaar achter ons te laten. De pole in Austin en nu onze snelheid hier [in Mexico] zijn goede signalen voor ons."