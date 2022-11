Aankomend Williams-coureur Sargeant had bijna gekozen voor IndyCar-avontuur

Remy Ramjiawan

Zaterdag 5 november 2022 16:25 - Laatste update: 16:25

Logan Sargeant heeft onthuld hoe hij het racen in Europa bijna had opgegeven vanwege een mogelijke kans om in de IndyCar te racen. De Amerikaanse Formule 2-coureur zal volgend jaar voor Williams uitkomen, mits hij genoeg punten kan verzamelen op zijn superlicentie.

Sargeant werd onlangs bevestigd als de nieuwe teamgenoot van Alexander Albon - in afwachting van de vereiste superlicentiepunten - in een zet die hem de eerste Amerikaanse coureur in de Formule 1 zal maken, sinds Alexander Rossi in 2015. De Amerikaan heeft echter uitgelegd dat toen de financiële problemen in 2020 toesloegen, hij moest kiezen tussen een mogelijke kans als IndyCar-coureur of een minder gunstig zitje in de Formule 3.

Artikel gaat verder onder video

Kans in IndyCar

"Het einde van 2020, het was mijn beste seizoen tot dat moment, maar het zag er niet geweldig uit", zegt Sargeant. "Je houdt altijd het geloof en de hoop, maar we hadden niet echt een goede richting van waar we naartoe wilden. We hadden wel wat mogelijkheden voor sportwagens en GT's en zelfs een mogelijk IndyCar-zitje, maar het Formule 3-kampioenschap was er en het was de enige kans om in Europa te blijven", legt hij uit. Het gedoe rondom Colton Herta laat zien dat ook gevestigde IndyCar-coureurs niet zo makkelijk de overstap naar de koningsklasse kunnen maken.

OOK INTERESSANT: Williams bevestigt Sargeant voor 2023, team in afwachting van superlicentie

Sargeant heeft uiteindelijk een zitje in de koningsklasse kunnen bemachtigen, maar dat hing aan een zijden draadje. Na overleg met zijn team, koos hij voor de Formule 3. "Om eerlijk te zijn was ik nogal terughoudend om die deal aan te gaan, maar ik had een geweldig supportteam om me heen, met mijn ouders, mijn broer en mijn trainer, en ze hebben me allemaal gestimuleerd om die uitdagende kans te grijpen en er het beste van te maken", aldus 21-jarige Sargeant.

Op missie voor superlicentiepunten

De aankondiging tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten werd gedaan met het voorbehoud dat Sargeant het vereiste aantal punten moet halen om een superlicentie te krijgen. In Mexico had de Amerikaan te maken met een aantal rode vlaggen, wat de missie om genoeg punten te verzamelen niet helpt. Als Sargeant in Abu Dhabi een foutloze sessie kan rijden, hoeft hij alleen maar vijfde te worden in het Formule 2-klassement. Met nog één weekend te gaan, staat hij derde en heeft hij twaalf punten voorsprong.