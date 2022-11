Lars Leeftink

Vrijdag 4 november 2022

Timo Glock weet nog niet zo zeker of Red Bull in 2023 weer net zo dominant gaat zijn als in 2022. Volgens de Duitser gaat de straf die Red Bull heeft ontvangen nadat het 1.8 miljoen pond over de budgetcap ging, flink wat impact hebben op 2023 en daarna.

Max Verstappen en Red Bull hebben 2022 gedomineerd. De Nederlander heeft het kampioenschap, zijn tweede, sinds de Grand Prix van Japan al beslist. Red Bull domineert ondertussen het kampioenschap bij de constructeurs, een klassement dat sinds de Grand Prix in de Verenigde Staten ook beslist is. Tussendoor kreeg Red Bull echter een straf van 7 miljoen dollar (geldboete) en 10% minder testtijd in de windtunnel (nu 63% in totaal voor Red Bull) van de FIA als straf voor het over de budgetcap gaan in 2021. Het neemt echter niks weg van de prestaties van Verstappen dit seizoen.

Verstappen

In zijn column voor Sky Sports Germany is Glock, voormalig F1-coureur, lovend over Verstappen en zijn statistieken dit seizoen. "Max Verstappen brak het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel met zijn 14de overwinning van het seizoen in Mexico - dat is geweldig! Je kunt alleen je petje afnemen voor deze prestatie. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht aan het begin van het seizoen, maar het geeft wel aan wat een sterk pakket de combinatie Red Bull/Max Verstappen op dit moment is. We kunnen in de toekomst veel van hen verwachten. Max is op dit moment de uitblinker en kan er maar geen genoeg van krijgen. Hij is vastbesloten om op dit seizoen met alle macht zijn stempel te drukken."

2023

Glock betwijfelt echter wel of Red Bull zo dominant gaat blijven. De reden? De straf na het overschrijden van de budgetcap in 2021. "Het valt nog te bezien of Red Bull in de toekomst nog steeds zo dominant zal zijn na de boete voor het overtreden van de cost cap. De boete houdt een aantal beperkingen in, en het momenteel geldende sanctiesysteem - waardoor de topteams in het constructeurskampioenschap minder tijd hebben voor windtunneltesten - zal de teams ook de komende jaren helpen om dichter bij elkaar te komen. Naast Red Bull moet je Mercedes met Lewis Hamilton en George Russell en Ferrari niet uitsluiten, maar een ander team als McLaren zou ook de top kunnen halen."