Christian Horner heeft bevestigd dat Red Bull nog formeel de Formule 1 moet betreden als leverancier van krachtbronnen nadat de deadline voor inzendingen opnieuw door de FIA is gewijzigd.

De Formule 1 zal vanaf 2026 racen onder een reeks nieuwe reglementen voor de motor, veranderingen die Audi en Porsche hebben aangemoedigd om deel te nemen aan de sport. Audi gaat samenwerken met Sauber, het team dat momenteel racet als Alfa Romeo, maar Porsche moet nog een overeenkomst sluiten met een partner nadat de gesprekken met Red Bull zijn mislukt. Er werd gehoopt dat een partnerschap de opstartkosten zou vermijden die gepaard gaan met het creëren van een F1-faciliteit, nadat het team vorig jaar haar eigen Powertrains had gelanceerd. Het kampioenschap-winnende team creëert zijn eigen krachtbronnen voor de introductie van de nieuwe reglementen, waarbij AlphaTauri ook zal profiteren van de nieuwste technologie.

Update

Gevraagd om een update over de situatie, zei Horner: “De deadline is opnieuw verlengd. Op dit moment tot half november.” Is Red Bull Powertrains dan al wel ingeschreven als leverancier van motoren? "Nog niet. Het heeft vertraging opgelopen omdat er nog steeds elementen zijn met betrekking tot het bestuur en de regelgeving die worden opgelost. Dat raakt iedereen, niet alleen Red Bull." Eerder bleek ook al dat Red Bull bij de berekeningen van de budgetcap van 2021 ook wat uitgaven die betrekking hadden op Red Bull Powertrains niet correct of volledig had meegenomen. De onduidelijkheid over sommige regels en het moeten verduidelijken van deze regels zorgt nu dus voor de zoveelste keer dat de datum van inschrijving voor leveranciers van motoren door de FIA is uitgesteld.

Deadline

De oorspronkelijke deadline voor inzendingen was 31 augustus, waarbij Audi vijf dagen voor deze datum zijn intenties aankondigde tijdens de Belgische Grand Prix om de Formule 1 te komen versterken. De deadline werd vervolgens verlengd tot half oktober, maar nu is de deadline dus half november. Red Bull heeft dus nog eventjes, maar de tijd begint wel steeds meer te dringen.