Lars Leeftink

Vrijdag 4 november 2022 18:21 - Laatste update: 18:28

Gunther Steiner is van mening dat Max Verstappen de Michael Schumacher van deze generatie kan worden. Met zijn tweede wereldkampioenschap is de Nederlander volgens de teambaas van Haas al hard op weg om deze status te krijgen.

Verstappen en Red Bull zijn ijzersterk aan de nieuwe generatie in de Formule 1 begonnen. Vorig jaar won Verstappen al het wereldkampioenschap door Lewis Hamilton in Abu Dhabi te verslaan. Red Bull had toen echter nog niet de snelste auto. Dat is in 2022 wel anders. Ferrari is, zeker op zaterdag, ook snel en Mercedes weet steeds meer snelheid te vinden, maar Red Bull is het meest consistent gebleken. Verstappen heeft veertien van de twintig races gewonnen en was in Japan al wereldkampioen. Een week later werd Red Bull op net zo dominante wijze kampioen bij de constructeurs.

Verstappen

Steiner is, zo zegt hij tegenover RTL, van mening dat het gedoe rondom de budgetcap van 2021 niks wegneemt van de titel die Verstappen in 2022 heeft gewonnen. "Elke periode had zijn kampioen. In deze periode is het gewoon Max. Toen Michael daar was, was het Michael. Hij heeft het talent, de drive, hij is gewoon een meester op dit moment." Verstappen is zestien keer op het podium geëindigd dit seizoen en viel twee keer uit.

Concurrentie

Dit seizoen waren alleen Sergio Pérez en Charles Leclerc echt in staat om in de buurt van Verstappen te blijven, terwijl Hamilton, George Russell en Carlos Sainz sporadisch zich van voren konden melden. Is er volgen Steiner iemand die Verstappen kan verslaan in 2023? "Ik denk dat de rijvaardigheid van Charles Leclerc momenteel erg goed is. Soms maakt hij echter nog fouten, iets te veel fouten die Max gewoon niet meer maakt."