Lars Leeftink

Vrijdag 4 november 2022 15:58 - Laatste update: 16:01

Hans-Joachim Stuck, voormalig F1-coureur, heeft zich de afgelopen weken lopen irriteren aan het gedrag van sommige coureurs. Hij wil geen namen noemen, maar laat wel doorschemeren dat het gaat om het constant doorgeven van bochten waar een coureur over de track limits gaat. Dit gebeurde onder meer tijdens de Grand Prix in de Verenigde Staten.

Bij Sport und Talk, geciteerd door SpeedWeek, zegt Stuck het volgende. "Wat ik niet begrijp, is dat sommige coureurs naar andere rijders wijzen vanwege de baanlimieten. Ik zal nu geen namen noemen, het kan gebeuren, maar ik hoef niet over de radio te zeggen dat hij of zij de baanlimieten heeft overschreden. Dan ben je een pure verklikker. Die jongens moeten gas geven, vind ik." Stuck noemt inderdaad geen nemen, maar het lijkt vooral om Lewis Hamilton en Max Verstappen te gaan.

Hamilton vs Verstappen

Aan het einde van de Grand Prix in de Verenigde Staten, alweer een paar weken geleden, kwam Hamilton achter Verstappen te zitten op P2. De Brit had een prima kans op zijn eerste zege van het seizoen, en haalde alles uit de kans om deze overwinning binnen te halen. Hamilton riep meerdere keren over de boardradio dat Verstappen over de track limits ging. Verstappen kreeg hier uiteindelijk ook een zwart/witte vlag voor, maar even later was ook Hamilton aan de beurt. Verstappen zelf besloot namelijk ook mee te doen en een paar keer de bochten aan te wijzen waar Hamilton buiten de baan ging. Volgens Stuck is dit niet een nette manier om elkaar te verslaan.

Wedstrijdleiding

Volgens Stuck is de wedstrijdleiding daarnaast soms te pietluttig en moeten ze de coureurs meer laten racen. Dit zou volgens de Duitser ook situaties zoals bij Hamilton en Verstappen in de Verenigde Staten voorkomen. "Er waren bijvoorbeeld twee aanrijdingen in Mexico, maar de coureurs gaan niet naar een café of wat dan ook om koffie te drinken. De jongens racen en soms moet je de race een race laten zijn." Stuck spreekt uit ervaring. "Ik ben nog steeds de voorzitter van de racecommissarissen bij de Formule E. Als er maar één man voor het scherm zit, is het erg moeilijk om ergens goede beslissingen over te nemen. Daarom heeft de Formule 1 zeker de fout gemaakt om Charlie Whiting op te volgen met een 'leerling'. Het gaat tegenwoordig ook over hele andere dingen dan vroeger, bijvoorbeeld de afstand tot de safety car en dergelijke. De Formule 1 gaat hieraan een beetje kapot."