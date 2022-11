Wolff reageert op Verstappen-uitspraken Alonso richting Hamilton: "Grappenmaker"

Jeen Grievink

Vrijdag 4 november 2022 12:03 - Laatste update: 12:20

Fernando Alonso deelde voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix een sneer uit aan Lewis Hamilton door te stellen dat de twee titels van Max Verstappen meer waarde hebben dan de kampioenschappen van de Brit. Toto Wolff heeft deze uitspraken ook gehoord, maar ziet er weinig kwaad in.

Alonso zei vorige week in een interview dat de titels van Verstappen zwaarder wegen dan die van Hamilton, omdat de Red Bull-coureur moest afrekenen met externe concurrenten, terwijl Hamilton enkel en alleen zijn teamgenoten van zich af moest schudden en geen andere rivalen had omdat Mercedes zo dominant was. Hamilton reageerde hierop met een Twitterbericht, waarin hij een foto plaatste van hem en Alonso uit 2007, waarbij Hamilton op de hoogste trede van het podium stond en de Spanjaard op plek twee. Alonso probeerde zijn woorden vervolgens iets te nuanceren. Wolff heeft er nu ook op gereageerd en ziet er weinig kwaad in.

Wolff: "Alonso grappenmaker, geniet hiervan"

Volgens Wolff is Alonso iemand die graag plaagstootjes uitdeelt. "Hij is een grappenmaker", zo knipoogt de teambaas. Volgens de Mercedes-topman zijn mooie uitspraken voor de media. "Hij (Alonso, red.) haalt de krantenkoppen en deze sport is gebouwd op deze headlines. Ze zijn allebei grote wereldkampioenen." Wolff denkt ook niet dat Hamilton veel pijn heeft gehad van de opmerkingen van Alonso, waarin hij de titels van Verstappen meer waarde toedichtte dan die van de Brit. "Alonso geniet van dat soort dingen, maar ik denk niet dat het Lewis een millimeter hindert", zo wordt Wolff geciteerd door Express.

Alonso maakt Hamilton "aan het lachen"

Tijdens het raceweekend in Mexico werd Hamilton nog gevraagd naar zijn mening over de uitspraken van Alonso, maar de zevenvoudig wereldkampioen wilde er niet te veel woorden aan vuilmaken. Hij stelde dat de woorden van zijn oud-teamgenoot hem "aan het lachen" maakte en dat hij altijd heeft geleerd om met respect te spreken over andere coureurs. Deze reactie van Hamilton, lees je hier.