Remy Ramjiawan

Donderdag 3 november 2022 16:57

Sergio Pérez is bezig met zijn tweede seizoen bij Red Bull Racing en moet toch wel toegeven dat het een flinke klus is om Max Verstappen te verslaan. Aan het begin van het jaar was de RB18 meer op de hand van de Mexicaan, maar het momentum is gedurende het seizoen verschoven naar zijn teamgenoot.

De viervoudig racewinnaar is natuurlijk vooral gehaald om de ondersteunende factor te zijn in de titelstrijd van Verstappen. Toch heeft Red Bull niet een nummer één en nummer twee coureur aangewezen. Voor Pérez biedt het de ideale kans om het zijn teamgenoot moeilijk te maken. Uiteindelijk is dat de eerste persoon waar je als coureur mee moet afrekenen. Bij Racer.com moet de Mexicaan toegeven dat het toch wel pittig is om de Nederlander de baas te zijn.

Artikel gaat verder onder video

'Hij is erg solide'

"Ik geloof niet dat er iemand is die hem meteen kan verslaan. Hij is erg solide in het team", opent Pérez. Toch verwacht de 32-jarige coureur dat hoe langer hij bij Red Bull zit, hoe groter de kans wordt dat hij Verstappen een keer kan verslaan. "Hij is hier al een tijdje, dus ik denk dat ik gedurende het jaar steeds dichter bij kom, dus ik zal volgend jaar een nieuwe poging wagen en zien wat er gebeurt", legt hij uit over de doelstelling van volgend seizoen.

OOK INTERESSANT: Palmer: "Er zijn niet veel zwakke plekken bij Verstappen"

Reflecteren

Met de RB18 kwam Pérez, zeker aan het begin van het jaar, beter uit de verf dan in de auto van vorig seizoen. De Mexicaan blijft dan ook volop leren bij het Oostenrijkse team en wijst naar zijn verbeterpunten. "Ik denk dat de les van dit jaar is dat het een geweldig jaar is geweest als team. Ik moet vooral mijn race pace wat opvoeren. Daar waar het vorig jaar meer aan de kwalificatie lag, denk ik. Met deze auto's kun je veel dichter bij elkaar racen, dus ik denk dat we dat racetempo moeten opvoeren", aldus Pérez.