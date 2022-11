Palmer: "Er zijn niet veel zwakke plekken bij Verstappen"

Remy Ramjiawan

Volgens Jolyon Palmer staat er geen maat op Max Verstappen, die dit jaar een enorm dominant seizoen kent. De Brit hoopt dat er wat concurrentie opstaat tegen de Nederlander, maar erkent wel dat die van hele goede huize moet komen.

Verstappen wist in Mexico voor de veertiende keer een overwinning te pakken dit seizoen. Het tekent het dominante jaar van de Limburger, die met de zege in Mexico een record heeft weten te vestigen. De kaarten worden volgend jaar opnieuw geschud, maar Palmer moet erkennen dat Verstappen weinig fouten maakt en mocht Red Bull weer een goede auto afleveren, dan kunnen we volgend jaar wellicht tegen een herhaling van dit jaar aankijken. In zijn column voor Formula1.com legt hij het uit.

GP van Mexico

De Brit analyseert de race van Verstappen en deelt de complimenten uit. "Verstappen verdient lof voor de manier waarop hij de vroege druk absorbeerde en vervolgens zijn eigen strategie optimaliseerde door ervoor te zorgen dat hij veel leven had in de medium band. Mexico is altijd een energiezuinig circuit geweest dat vriendelijk is voor de banden. Red Bull heeft dat ten volle benut, maar de coureur moet het werk ook vanuit de cockpit doen", legt hij uit.

Dominatie

Of Verstappen vanaf pole position moet beginnen of vanaf plek veertien moet starten, vanaf alle plekken kan hij vechten voor een zege. "Bij zijn overwinningen vanuit lage startposities heeft hij zich binnen enkele ronden een weg naar de overwinning gebaand. Hij heeft zich hersteld van een slechte pitstop in Austin, van zijn eigen fouten in Barcelona en Hongarije, en hij wint op het droge of het kletsnatte", gaat Palmer verder.

De conclusie is volgens Palmer duidelijk, wie Verstappen wil verslaan, moet van goede huize komen. "Wie volgend jaar de strijd met Verstappen wil aangaan, moet ofwel zijn eigen spel verbeteren, ofwel erop rekenen dat de Nederlander zijn aandacht verliest na titel nummer twee, want er zijn momenteel niet veel zwakke plekken in zijn harnas", concludeert de Brit.