Dr. Helmut Marko neemt de straf die Red Bull Racing heeft gekregen na het schenden van de budgetcap, sportief op. De 79-jarige Oostenrijker onthult dat het team zich niet van de wijs laat brengen en grapt dat de beperkingen die Red Bull zijn opgelegd, goed worden gemaakt met een gezonde portie motivatie.

Red Bull Racing kan de komende twaalf maanden rekenen op tien procent minder windtunnel- en CFD-tijd. Daar bovenop moet het Oostenrijkse team een boete van zeven miljoen euro betalen aan de FIA. De concurrentie vindt de straf nog relatief mild, maar de adviseur van Red Bull vindt wel degelijk dat het team hard is gestraft en bij OE24 gaat hij erop in.

Motivatie

Mercedes en McLaren hebben al een aantal keren geuit dat zij vinden dat Red Bull harder moet worden aangepakt. "We laten ons niet van de wijs brengen door zulke gecontroleerde acties, we maken het namelijk goed met onze motivatie", legt Marko uit. De beperking in de windtunnel, dat levert voor hem weer kansen op om andere gebieden aan te pakken. "Bovendien kunnen we de windtunnelreductie verschuiven naar andere activiteiten zoals gewichts- of ophangingsstrategieën. Dat zijn de logische gevolgen", zo legt hij uit.

Red Bull mag als constructeurskampioen de minste tijd in de windtunnel doorbrengen en daar komt dan nog de reductie van tien procent bovenop. Het team beschikt met de RB18 over een dominante auto, die vooral tijdens de race ijzersterk blijkt te zijn. Toch gaan er geluiden op dat Red Bull naarmate het seizoen vordert volgend jaar, steeds verder kan gaan wegzakken, aangezien de totale windtunnel tijd maximaal 63 procent is.