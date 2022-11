Teams overwegen sluiten van fabriek tijdens winterstop om personeel te ontlasten

Remy Ramjiawan

Donderdag 3 november 2022

Als het aan diverse Formule 1-teams ligt, dan gaan de fabrieken tijdens de winterstop op slot, wat nu al het geval is tijdens de zomervakantie. De Formule 1-kalender kijkt volgend jaar tegen 24 races aan en teams zoeken naar manieren om hun personeel te ontlasten.

Sinds 2013 is het verplicht om 14 dagen de fabriek te sluiten in de Formule 1. De pauze vindt meestal plaats in augustus, wanneer er een gat zit in het schema van de koningsklasse. Het idee is ingevoerd om zowel kosten te besparen, maar ook om de druk op het personeel te verlichten. Nu de Formule 1-kalender alsmaar aan het groeien is, overwegen teams een tweede verplichte pauze in te stellen, zo meldt Racefans. Tijdens de zogeheten 'shutdown' van de fabriek worden alle prestatiegerichte activiteiten stilgezet. Afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de marketing of bijvoorbeeld de financiën, mogen echter wel doorwerken.

'Doen voor het personeel'

In 2022 wordt het seizoen, voor het eerst sinds 2018, weer voor december afgesloten. Maar in 2023 begint het jaar echter twee weken eerder dan normaal. "Ik denk dat het geweldig is dat het seizoen ditmaal een paar weken eerder eindigt dan in het verleden, omdat iedereen echt op de limiet zit en ik denk dat we de 'shutdown' volgend seizoen gaan invoeren", zo laat Mercedes-teambaas Toto Wolff zich over het idee uit. Wel moet Wolff erkennen dat niet alle teams instemmen met het plan. "Niet iedereen is het daarmee eens, maar ik hoop van harte dat we dat voor ons personeel kunnen doen", zo legt Wolff de wens uit.

Strategisch voordeel

Ook Otmar Szafnauer ziet wel brood in het plan. "De manier waarop ik ernaar kijk, is dat we steeds meer races doen. En als je geen shutdowns afdwingt, werken mensen door omdat het een strategisch voordeel is. Dus als je dat voordeel wegneemt, wat betekent dat iedereen moet stoppen, denk ik dat het goed is voor ons allemaal", aldus de teambaas van Alpine.