Lars Leeftink

Donderdag 3 november 2022 12:20 - Laatste update: 12:32

Toto Wolff beweert dat Red Bull nog steeds het te kloppen team is en Mercedes nog een gat te overbruggen heeft. Toch zegt de Oostenrijker ook dat Mercedes inmiddels weet waar het grote gat naar Red Bull en Ferrari vandaan is gekomen en is er steeds meer verbetering bij de Silver Arrows.

Tegenover RaceFans laat Wolff, teambaas van Mercedes weten, dat hij altijd uit blijft gaan van het slechtste scenario. "Ik ben nooit zeker. Ik zie het glas altijd halfleeg. Dus er is niets om echt positief te zien. Ze [Red Bull] hebben zojuist negen overwinningen op rij behaald, dus er is geen reden om overweldigd te worden door als tweede en vierde te eindigen. We hebben nog een lange weg te gaan. Ik denk dat we bezig zijn met een goede ontwikkeling van de auto. Sommige dingen die we vinden, zijn misschien grotere stappen dan alleen het toevoegen van wat downforce. We geven wat we hebben en zelfs meer om ons weer in een positie te brengen om te vechten voor kampioenschappen."

Gat

Aan het begin van het seizoen was het gat met Red Bull en Ferrari groot. Gedurende het seizoen is dit minder geworden. Dit komt volgens Wolff door de informatie die het team nu heeft over de auto. "We denken dat we begrijpen waar de kloof vandaan komt. Ze zullen een deel van hun voordeel naar de nieuwe auto overbrengen. We hebben namelijk misschien acht tot tien maanden verloren qua ontwikkeling, omdat we niet konden achterhalen wat er mis was. Er is dus zeker een uitdaging."

2023

Voor 2023 gaat Wolff gewoon uit van Red Bull als favoriet. "We kijken naar de lange termijn, beide coureurs en het team. En ik wil oordelen over de teamprestaties, niet op basis van een enkel jaar of weekend, maar hoe we op de lange termijn kampioenschappen kunnen winnen." Volgens Wolff is Mercedes na de goede races van de afgelopen weken niet per se ineens het snelste team in de Formule 1. "Ik zou dat niet zeggen, omdat ze een sterk team zijn en we hebben nu een paar goede zondagen gehad. Maar misschien lag dit circuit ons ook meer. Na Brazilië hebben we misschien meer beeld, maar ik denk niet dat ze ineens een halve minuut langzamer zijn dan wij."