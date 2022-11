Remy Ramjiawan

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard is van mening dat de straf die Red Bull Racing heeft gekregen voor het schenden van de budgetcap, nog best pittig zal worden. De concurrentie vindt dat de straf nog relatief licht is, maar de Schot wijst naar de gevolgen voor het Oostenrijkse team.

Red Bull Racing heeft de budgetcap van 2021 geschonden, zo heeft de FIA medegedeeld. Het gaat dan om het eerste jaar van de budgetcap, waarin teams hebben afgesproken dat een overschrijding van maximaal vijf procent, wordt gezien als een zogeheten 'minor breach'. Voor die kleine overtreding krijgt de renstal van Max Verstappen een boete van zeven miljoen euro en mag het tien procent minder tijd in de windtunnel spenderen. In gesprek met Channel 4 legt de Schot uit waarom de straf nog best veel impact kan gaan hebben.

Gevolgen

Red Bull Racing beschikt over een goed gevulde portemonnee en dus zal de boete van zeven miljoen euro, die voor 25 november op de rekening van de FIA moet staan, relatief gemakkelijk worden afgetikt. Het verminderen van de windtunnel- en CFD-tijd kan volgens Coulthard echter wel invloed gaan hebben. De RB18 is in de handen van Verstappen een sterk wapen en dus heeft het Oostenrijkse team al een voorsprong ten opzichte van de concurrentie.

"In de Formule 1 draait het natuurlijk allemaal om de aerodynamica. Wanneer je minder tijd in de windtunnel hebt om het pakket te ontwikkelen, maar je hebt al een geweldig pakket en je bent sneller dan de rest, dan heeft het misschien niet zoveel invloed", zo opent Coulthard. Wel wijst hij naar de keerzijde: "Maar als je de ontwikkelingssnelheid van de teams in je achterhoofd houdt, van het begin van het jaar tot het einde, dan zal een niet-ontwikkelde wagen die de eerste Grand Prix wint, aan het einde van het jaar moeite hebben om de top tien te bereiken. Dus eigenlijk is het best een zware straf."