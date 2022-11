Remy Ramjiawan

Woensdag 2 november 2022 15:16 - Laatste update: 15:16

Het team van Red Bull Racing heeft, uit angst voor het overschrijden van de budgetcap in 2022, een aantal updates niet meer gebracht, zo meldt het Italiaans Formu1a. De renstal heeft onlangs een tik op de vingers gekregen voor het schenden van het kostenplafond in 2021 en hoewel er in het seizoen werd gesproken over een lichter chassis voor de RB18, is die er nooit gekomen.

Het maximale bedrag dat de teams in 2022 mogen uitgeven ligt op 145 miljoen dollar. Gedurende het jaar is er vanwege de gestegen inflatie, maar ook de vrachtkosten nog ettelijke miljoenen toegevoegd aan de limiet. Red Bull Racing begon het jaar met een RB18 die te zwaar was en niet betrouwbaar bleek te zijn. Het team heeft echter een reputatie als het neerkomt op de doorontwikkeling. Na een aantal Grands Prix was de betrouwbaarheid opgelost en aan het gewicht van de auto werd gewerkt. Lange tijd leek het erop of er in Singapore een nieuw, lichter chassis zou worden geïntroduceerd, maar die update bleef uit.

Artikel gaat verder onder video

Updates opgeschort

Red Bull Racing heeft afgelopen vrijdag te horen gekregen dat het zeven miljoen euro als boete moet gaan betalen voor het schenden van de budgetcap, daarnaast kan het rekenen op minder tijd in de windtunnel. Het team lag de afgelopen maanden onder een vergrootglas voor het overschrijden van het kostenplafond van vorig jaar. Daarom koos het, volgens het Italiaanse medium, ervoor om de updates die in de laatste drie maanden van het seizoen zouden worden gebracht, op te schorten. De bedoeling was om tijdens de Grand Prix van Singapore een lichter chassis te introduceren, wat tijdens de zomerstop al werd getest. Ook zouden er nieuwe onderdelen aan de zijkant van RB18 zijn ontwikkeld, maar ook kleine wijzigingen aan de vloer, stonden op de planning.

Christian Horner

OOK INTERESSANT: Horner nog niet van plan om lek bij FIA in budgetcap-soap te laten rusten

Blik op 2023

Red Bull heeft, met nog twee Grands Prix te gaan, het wereldkampioen voor de coureurs, maar ook die van de teams al binnen. De updates waren dan ook niet alleen bedoeld voor de RB18. Alle teams zijn achter de schermen bezig met volgend seizoen en dus kunnen onderdelen op de huidige auto worden gezet, om data te verzamelen voor volgend jaar. Die nuttige informatie zal het team dus op een andere manier moeten gaan vergaren.