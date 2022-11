Brian Van Hinthum

Woensdag 2 november 2022 15:48 - Laatste update: 15:48

Met het accepteren van de straf door Red Bull Racing is er een einde gekomen aan de budgetcap-soap die de afgelopen maand een belangrijk rol in de Formule 1 speelde. Mika Hakkinen is blij dat het hele gebeuren erop zit en stelt da de imagoschade voor de Oostenrijkers ook een onderdeel van de straf is.

Inmiddels is sinds de Grand Prix van Mexico het hoge woord er uit wat betreft de budgetcap: Red Bull moet een boete betalen van zeven miljoen dollar. Daarnaast wordt het team op gebied van aerodynamische ontwikkelingen richting 2023 aangepakt. De FIA heeft namelijk besloten dat de Oostenrijkse tien procent van de tijd in de windtunnel in moet leveren, bovenop de zeventig procent van het team, waardoor men het dus met 63 procent moet gaan doen .Daarmee loopt het team een aanzienlijke achterstand op de concurrentie op en dus sprak Christian Horner al van 'draconische maatregelen', waarmee er misschien wel tot een halve seconde per rondje wordt ingeleverd.

Artikel gaat verder onder video

Einde soap

Hakkinen heeft het in zijn gebruikelijke column voor Unibet over de zaak en is blij dat er een einde aan de soap gekomen is. "Laat ik allereerst zeggen dat ik blij ben dat de zaak nu gesloten is en dat de straf van de FIA geaccepteerd is door Red Bull. Met technische- en sportieve reglementen heb je vaak een duidelijke beslissing. Bijvoorbeeld wanneer de auto over het gewicht heen gaat of de coureur buiten de baan. Met financiële reglementen heb je vaak echter een grijs gebied. De FIA heeft uiteindelijk geconstateerd dat er verschillende niveaus en redenen zijn voor het overschrijden."

OOK INTERESSANT: Horner nog niet van plan om lek bij FIA in budgetcap-soap te laten rusten

Imagoschade

De Fin stelt dat de Oostenrijkse renstal hard gestraft is. "De straf voor Red Bull's geringe overschrijding is aanzienlijk. Het is veel meer dan een financiële of aerodynamische straf alleen", stelt Hakkinen. Hij doelt op de imagoschade van het team. "Het is voor het hele team een oncomfortabele situatie geweest. Het goede aan deze zaak is dat er geen enkel team het risico zal nemen om dit opnieuw te proberen. Hoewel het dus een zeer lastig en controversieel moment is voor Red Bull, geloof ik dat de Formule 1 uiteindelijk profiteert op de lange termijn. Elke teambaas zal deze negatieve publiciteit willen voorkomen", besluit hij.