Brian Van Hinthum

Woensdag 2 november 2022 11:14 - Laatste update: 11:14

Hoewel Mercedes goede hoop had op een mooi resultaat tijdens de Grand Prix van Mexico, moest de Duitse renstal uiteindelijk toch het onderspit delven ten opzichte van Red Bull Racing. Met name op het gebied van tactiek liet men zich de loef afsteken door de Oostenrijkers. Jacques Villeneuve is kritisch op het ooit zo dominante team.

Het leek er allemaal gunstig uit te zien voor Lewis Hamilton na de openingsfase van deze twintigste Grand Prix van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen vloog uit de startblokken en nam meteen teamgenoot George Russell te grazen. In de openingsfase wist hij lang bij te blijven bij Verstappen op de mediums en het was de Nederlander die vroeg naar binnen moest voor nieuw rubber. Al snel bleek dat Mercedes de race met een andere tactiek benaderde dan het team van Red Bull en dat kwam het team uiteindelijk duur te staan. De harde band bleek duidelijk de verkeerde keuze en dus kwam men uiteindelijk flink tekort.

Artikel gaat verder onder video

Defensief Mercedes

In zijn column voor Formule1.nl blikt Villeneuve terug op de race. De Canadees begreep weinig van de gekozen strategie van Toto Wolff en consorten. "Jarenlang heeft Mercedes de beste auto gehad en zijn ze nooit echt in het nauw gedreven. Ze waren zondag defensief, waar Red Bull juist agressief was en in de aanval ging. Als je verdedigt, zijn je keuzes nooit doorslaggevend en win je alleen als de ander fouten maakt. In de eerste helft van de race was goed te zien dat de zachte band ondanks de volle tanks en een groene baan overleefde. Het is al vijftig jaar zo dat je gedurende het verloop van de race lichter wordt en de baan meer grip krijgt. Dus ik was wel verrast door de keuze voor de harde band", zegt hij.

Rode band

De oud-wereldkampioen begrijpt dan ook niet waarom er niet op een andere manier werd ingegrepen. "Lewis Hamilton had nog snelheid, dus waarom niet? Maar voor George Russell was de frustratie groot: hij vroeg meerdere keren door te rijden en voor de zachte band te gaan. Hij had toch niets te verliezen. Iedereen kon zien wat Ricciardo deed op de mediums, dat was duidelijk de juiste compound. Misschien moet het Mercedes-team ook gewoon televisie kijken in plaats van naar al hun computers", besluit hij zijn kritische noot over het team.