Jeen Grievink

Woensdag 2 november 2022 10:41 - Laatste update: 10:52

Red Bull Racing wist via Max Verstappen de Grand Prix van Mexico te winnen, maar als Lewis Hamilton niet door Red Bull zelf een handje was geholpen, had de Oostenrijkse renstal een één-twee over de streep kunnen trekken. Christian Horner wil nu onderzoeken wat er misging.

Red Bull zorgde er op het Autódromo Hermanos Rodríguez eigenhandig voor dat niet Pérez, maar Hamilton als tweede over de streep kwam. Een fout bij de pitcrew hielp Hamilton aan de tweede stek, waardoor Pérez - voor eigen publiek - kostbare punten verloor in de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap. De Mexicaan heeft nu vijf punten meer dan concurrent Charles Leclerc, maar dit gat had groter kunnen zijn als hij geen kostbare tijd was verloren tijdens zijn bandenwissel in Mexico. Horner wil dan ook tot de bodem uitzoeken wat er mis is gegaan.

Pitcrew helpt Hamilton aan P2 in Mexico

Hamilton finishte op amper drie seconden voorsprong van Pérez op de tweede plaats tijdens de Grand Prix van Mexico. De Mercedes-kopman had deze positie grotendeels te danken aan de monteurs van Red Bull, die er niet in slaagden de banden van Pérez binnen het gewenste tijdsbestek te verwisselen. De pitstop nam uiteindelijk 5,3 seconden in beslag en deze paar seconden vertraging ten opzichte van een 'normale' pitstop, bleken cruciaal voor Hamilton om voor Pérez te komen én te blijven. De Mexicaan kon steeds net niet binnen de DRS-zone van de Mercedes komen en slaagde er zodoende niet in een aanval te plaatsen en zijn tweede positie terug te claimen.

Red Bull wil onderzoek na wederom foute pitstop

Red Bull-teambaas Horner wil nu dat er een onderzoek gaat plaatsvinden naar de gebeurtenissen bij zijn pitcrew. Het is immers niet de eerste keer dit seizoen dat het goed misgaat bij de Oostenrijkse renstal in de pitstraat. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kwam Verstappen al in grote problemen door een uiterst langzame pitstop na een probleem met de wheelgun. Hierdoor kwam hij achter Leclerc en Hamilton terecht en moest hij er nog hard voor knokken om de overwinning te pakken.

Horner is er van overtuigd dat Hamilton is geholpen door Red Bull. "Ik denk dat zonder het gebeuren van de pitstop, Checo (Pérez, red.) Lewis te pakken had genomen", zo vertelde de teambaas. "We moeten onderzoeken wat daar mis is gegaan. Het leek er op dat er een moer te vast zat. In ieder geval kwam deze niet makkelijk los." Horner vindt echter dat Pérez zich prima herpakt heeft, maar baalt wel dat Hamilton hierdoor voor hem kon finishen. "Helaas zat hij 0.03 seconde te ver van Hamilton af toen hij de DRS wilde pakken. Hij was nét niet binnen bereik."