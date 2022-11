Brian Van Hinthum

Woensdag 2 november 2022 10:18 - Laatste update: 10:19

Lewis Hamilton gaat zijn na 2023 aflopende contract bij het team van Mercedes verlengen en wil verder in de Formule 1. Ook de Duitse renstal wil graag door met de zevenvoudig wereldkampioen en teambaas Toto Wolff onthult nu wanneer hij en zijn team om de tafel willen met de ervaren coureur.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Toto Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de huidige nummer zes in het wereldkampioen bevestigde na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen.

Woorden Hamilton

Rondom de Grand Prix van Mexico liet Hamilton zich uit over zijn toekomstplannen en het kan zomaar zijn dat hij nog wel even doorgaat. "Ik heb er geen limiet op gezet om eerlijk te zijn. Ik ben van plan om een meerderjarige deal te sluiten met mijn team. Ik weet niet hoe het zit met de komende vijf jaar, maar daar werken we aan. Ik voel me lichamelijk en mentaal geweldig dus ik wil door. Er valt nog een hoop te bereiken. Als Fernando [Alonso] ermee stopt, moet ik misschien wel even twee keer nadenken. Dan ben ik de oudste coureur op de grid."

Plannen van Wolff

Wolff gaat nu na het raceweekend en Mexico wat dieper in op de stand van zaken en de plannen die hij heeft met Hamilton. "De gesprekken zijn nog niet gestart", citeert Motorsport.com. "Het is zaak om het jaar af te maken en in de winter een rustig moment te pakken, net als de vorige keer. Toen begonnen we in de kerstvakantie met praten. Dat duurde vervolgens meer dan twee maanden. Hij is nu veel meer dan een coureur voor ons. Hoewel we het einde van zijn loopbaan niet bespreken, is het wel belangrijk om te praten over een rol als Mercedes-ambassadeur, de vele sponsors die we hebben en de invloed die hij kan hebben op ons bredere publiek."