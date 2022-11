Remy Ramjiawan

Woensdag 2 november 2022 06:58

Romain Grosjean moet toegeven dat het seizoen dat Max Verstappen heeft gereden toch wel erg dominant is. De Nederlander is in de ogen van de Fransman in de afgelopen jaren erg gegroeid en kan veel beter de grens opzoeken, zonder er overheen te gaan.

De Limburger pakte in Japan zijn tweede wereldkampioenschap en hoewel hij eerder nog aangaf dat records niet zoveel voor hem betekenen, was de blijdschap te zien na race in Mexico. Verstappen wist daar zijn veertiende overwinning van het jaar te pakken en dat betekent dat hij Sebastian Vettel en Michael Schumacher heeft ingehaald. Het tekent het dominante seizoen van de Red Bull-coureur. Wel hoopt Grosjean, die bij Sky Sports F1 zijn zegje doet, dat er wat meer uitdaging komt vanuit de concurrentie.

Artikel gaat verder onder video

Dominantie

Dat Red Bull zo dominant is, dat heeft natuurlijk ook te maken met Ferrari. De Italianen begonnen het jaar goed, maar fouten en onbetrouwbaarheid hebben roet in het eten gegooid. "Red Bull heeft een fantastische auto gebouwd, maar hebben ook een geweldige coureur en daarnaast nog een erg goed team ook. Het hele jaar toonden zij hun dominantie. Maar hopelijk wordt het team in de komende jaren wat meer uitgedaagd", zo spreekt Grosjean zijn wens uit. De Fransman die 181 keer aan de start van een Grand Prix is verschenen, hoopt daarnaast iets meer verschillende winnaars te zien. "Je kan natuurlijk wel fan zijn van Max, maar het is simpelweg niet zo leuk als er maar één coureur is die bijna alle zeges pakt", stelt Grosjean.

Groei Verstappen

Het doet volgens de Fransman verder niets af aan het talent van de Nederlander, die moet namelijk gewoon wat meer worden uitgedaagd. "We weten al een tijdje dat Max supergetalenteerd is. Die eerste wereldtitel heeft hem wat extra's gegeven. Nu heeft hij een bepaald soort zelfvertrouwen en ook wat rust. Hij is nog steeds dezelfde Max die we kennen, hij zoekt de grens op van zijn auto, maar gaat er niet overheen", aldus Grosjean.