Sergio Pérez en Max Verstappen zouden een clash kunnen hebben zoals Alain Prost en Ayrton Senna bij McLaren tussen 1988 en 1989, maar dat hangt er volgens Jimmy Morales vanaf of Red Bull ze allebei dezelfde auto geeft.

Verstappen werd dit jaar net zoals in 2021 wereldkampioen, terwijl Pérez nog tweede kan worden. Morales, directeur van Escudería Telmex, in het verleden actief in de NASCAR XFinity Series en voormalig winnaar van onder meer de Formula 3000 Mexico en Formula 2 Mexico, verklaarde tegenover Marca Claro dat de Mexicaan tegenwoordig wordt gebruikt om veel onderdelen te testen, terwijl de Nederlander geniet van het succes dat volgt. "Red Bull moet de auto's zo matchen zodat de technische onderdelen even competitief zijn. Als dat gebeurt, twijfel ik er niet aan dat er een oorlog komt die net zo groot kan zijn als die tussen Prost en Senna."

Morales legt uit dat de mensen die de tweevoudig wereldkampioen helpen al langer met hem werken. Aan de andere kant halen ze volgens de Mexicaan voortdurend mensen weg bij Pérez, iets wat uiteindelijk zijn resultaten beïnvloedt. "Tegenwoordig hebben de mensen die voor Max zijn auto zorgen veel meer ervaring (en) meer jaren met hem samengewerkt. De staf van Checo [Pérez] wordt steeds veranderd. Het is erg moeilijk voor hen [Red Bull] om een fout te maken met Max, en we hebben al drie of vier fouten gezien bij Pérez."

De ervaring van de Mexicaan in andere teams stelt Pérez volgens Morales in staat nauwkeurigere opmerkingen te maken over de richting waarin de auto moet gaan en welke aanpassingen er gemaakt moeten worden, iets wat essentieel is voor Red Bull. Veel van de onderdelen die op de auto van Perez worden gezet, zijn experimenteel. De onderdelen die werken worden doorgegeven aan de auto van Verstappen. Dit in een poging het best mogelijke resultaat te krijgen. Morales: "Dat is wat er niet gezegd wordt, dat Pérez de auto niet altijd hetzelfde heeft. De dingen die getest moeten worden, moeten door hem getest worden. Door de kennis en omdat hij in zoveel teams heeft gezeten, overtreft hij Verstappen gemakkelijk in het kunnen doorgeven van informatie aan het team. Beide coureurs proberen overwinningen te behalen, maar de ene wordt meer opgeofferd dan de ander bij het vinden van balans in het team. Simpelweg om het kampioenschap te kunnen winnen."