Sebastian Vettel is van mening dat Max Verstappen meer dan terecht het record voor aantal zeges in een seizoen van hem (2013) en Michael Schumacher (2004) heeft overgenomen sinds de Grand Prix van Mexico. De Duitser heeft ook al een volgend doel voor Verstappen op het oog.

Sinds de Grand Prix van de Verenigde Staten stond Verstappen al op gelijke hoogte met Vettel en Schumacher, maar sinds de Grand Prix in Mexico afgelopen weekend is Verstappen in zijn eentje eigenaar van het record. Hij had er een race meer voor nodig dan Vettel en twee meer dan Schumacher, waardoor het record door sommige als minder waardevol wordt gezien. Als de drie coureurs worden vergeleken op basis van percentage en het puntensysteem van nu, dan is het seizoen van Schumacher over het algemeen nog wel beter dan dat van Vettel en Verstappen. Toch blijft het appels met peren vergelijken, omdat de drie coureurs in een ander tijdperk en andere auto's met andere concurrenten reden.

Vettel is zijn record dus kwijt, maar is daar niet teleurgesteld over. Tegenover RaceFans zegt Vettel dat het record meer dan terecht op naam staat van Verstappen en dat hij nu moet gaan voor het maximale: zestien zeges. "Ik denk dat hij een geweldig seizoen achter de rug heeft, dus hopelijk wordt zijn aantal overwinningen aan het einde van het jaar zestien. Al het andere zal een teleurstelling zijn, nietwaar?"

Vettel is van mening dat het knap is dat Red Bull aan het begin van een nieuw tijdperk zo'n snelle en succesvolle auto heeft neer weten te zetten. Dit ondanks dat de auto mee weegt dan de auto's van de concurrentie. "Natuurlijk hebben ze het momentum van vorig jaar en de auto dit jaar is ongelooflijk. Ze wonnen races, ook al was hun auto zwaarder dan alle andere wagens. Ik denk dat ze nu waarschijnlijk het gewicht eruit hebben gehaald, dus de auto is er, maar Max levert geweldig werk."