Verstappen (2022), Vettel (2013) of Schumacher (2004): welk seizoen was nou beter?

Max Verstappen kwam afgelopen weekend op veertien zeges na twintig races, waardoor hij het record van Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013) voor meeste zeges in een seizoen voor zichzelf heeft. Ook heeft hij nu het record voor meeste aantal punten in een seizoen in handen. Was dit seizoen van Verstappen ook daadwerkelijk beter en succesvoller dan die van Vettel en Schumacher toen?

Verstappen won, net zoals Vettel en Schumacher toendertijd, het wereldkampioenschap bij de coureurs en constructeurs. De Nederlander deed veel coureurs gedurende het seizoen al denken aan de seizoenen van Schumacher en Vettel van jaren geleden, maar ook aan de dominantie van Lewis Hamilton van voorgaande jaren. Toch is er een groot verschil met dit seizoen en de seizoenen waarin Vettel en Schumacher dertien zeges boekten: het aantal races en het puntensysteem. Daarom, in plaats van zeges, zetten we de statistieken van die seizoenen op een rijtje op basis van percentages en tellen we het aantal punten via het moderne puntensysteem (25 punten voor zege, punt voor snelste ronde enz). Op basis daarvan zijn de drie seizoenen beter vergelijkbaar.

Schumacher 2004

Schumacher werd in 2004 wereldkampioen door dertien van de achttien races te winnen. Alleen Jarno Trulli, Kimi Raikkonen, Rubens Barrichello (2 keer) en Juan Pablo Montoya wonnen een race. Schumacher won dat seizoen 72% van de races. Zijn zeges kwamen in Australië, Maleisië, Bahrein, San Marino, Spanje, Europa, Canada, VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije en Japan. Schumacher zijn beste reeks dat seizoen was zeven zeges op rij, gedurende het middenpunt van het seizoen. Schumacher viel een keer uit (in Monaco) en kwam daarnaast alleen in China niet in de top tien terecht (twaalfde). Hij werd tweede in België en Italië, en zevende in Brazilië. Schumacher veroverde daarnaast ook acht keer pole position van de achttien keer (44%) en tien keer de snelste ronde van de achttien keer (55%). In totaal scoorde Schumacher toen 148 punten, vooral omdat er toen nog met het oude puntensysteem werd gewerkt. Met de moderne puntentelling had Schumacher 377 punten (inclusief punt voor snelste ronde) gehad.

Vettel 2013

Dan Vettel. Vettel werd in 2013 wereldkampioen door dertien van de negentien races te winnen (68%). Alleen Kimi Raikkonen, Fernando Alonso (twee keer), Nico Rosberg (twee keer) en Lewis Hamilton wonnen in dat seizoen verder een race. De zeges van Vettel: Maleisië, Bahrein, Canada, Duitsland, België, Italië, Singapore, Zuid-Korea, Japan, India, Abu Dhabi, VS en Brazilië. Zijn beste reeks was negen zeges op rij. De Duitser won dat jaar de laatste negen races van het seizoen. Verder eindigde hij tweede (Monaco) derde (Australië en Hongarije), vierde (China en Spanje) en viel hij uit in Groot-Brittannië. Vettel veroverde verder negen keer pole position van de negentien keer (47%) en zeven keer de snelste ronde (37%). In totaal scoorde Vettel dat seizoen 397 punten (404 bij punten voor snelste ronde).

Verstappen 2022

Tot slot Verstappen. De Nederlander won veertien van de 20 races tot nu toe en zou op zestien zeges na 22 races kunnen komen. Momenteel zit Verstappen op een percentage van 70%, maar dit kan 73% (72.7%) worden als hij zestien van de 22 races wint. Daarmee zou hij over Schumacher (72% in 2004) heen gaan qua percentage. Bij vijftien zeges na 22 races (68%) of veertien zeges na 22 races (64%) blijft Schumacher procentueel gezien bovenaan staan. Het procentuele record kan Verstappen überhaupt al niet meer pakken, want dat staat op naam van Alberto Ascari (75% in 1952). Ascari won toen zes van de acht races. Alleen Charles Leclerc (3 keer), Carlos Sainz, Sergio Pérez (2 keer) wonnen in 2022 verder een race. De beste zegereeks van Verstappen in 2022 was vijf zeges achter elkaar, een reeks die hij dit seizoen niet meer verder kan uitbreiden (wel evenaren). Verstappen viel twee keer uit (Bahrein en Australië) en werd verder derde (Monaco), tweede (Oostenrijk) en twee keer zevende (Groot-Brittannië en Singapore).

Verstappen veroverde verder zes keer pole position van de twintig keer (30%) en kan maximaal op acht keer van de 22 races komen (36%). Hoe dan ook zal hij op dit gebied ruim achter Vettel (47%) en Schumacher (44%) blijven. Verstappen veroverde vijf van de twintig keer de snelste ronde (25%) en kan maximaal op zeven van de 22 keer komen (32%). Ook op dit gebied blijft de Nederlander hoe dan ook ruim achter Schumacher (55%) en Vettel (37%). Verstappen staat nu op 416 punten, en dit kan maximaal 476 punten worden. Dit is echter inclusief de sprintraces. Verstappen won de sprintrace in Imola en Oostenrijk. Als we die (en die in Brazilië) van het maximale puntentotaal halen (want Schumacher en Vettel hadden geen sprintrace), kan Verstappen maximaal op 452 punten uitkomen na 22 races. Dit is nog steeds een stuk meer dan Vettel en Schumacher, wat niet gek is omdat Verstappen vier en vijf races respectievelijk meer reed dan zijn Duitse collega's. Na achttien races had Verstappen 350 punten (min dus de sprintraces). Dat zijn minder punten dan Vettel (379 punten) en Schumacher (377 punten) in 2013 en 2004 hadden na achttien races (met moderne puntentelling).

Conclusie

Verstappen kan dus alleen op basis van winstpercentage nog boven Schumacher en Vettel uitkomen, maar dan moet hij wel de laatste twee races in 2022 winnen. Qua percentage pole positions en snelste ronde gaat Verstappen dit al niet meer lukken, terwijl Verstappen na achttien races duidelijk minder punten had dan Schumacher in 2004 en Vettel in 2013.

Overzicht

Coureur en seizoen zeges Pole positions Snelste rondes puntentotaal na 18 races (moderne puntentelling - sprintraces) Beste zegereeks Schumacher 2004 13 (72%) 8 (44%) 10 (55%) 377 punten zeven zeges op rij Vettel 2013 13 (68%) 9 (47%) 7 (37%) 379 punten negen zeges op rij Verstappen 2022 14 (70%, kan max 73% worden) 6 (30%, kan max 36% worden) 5 (25%, kan max 32% worden) 350 punten vijf zeges op rij

Uitleg tabel: voor meeste zeges, pole position en snelste ronde is het aantal van de coureur het percentage van het totaal dat tijdens dat seizoen (18 in 2004, 19 in 2013 en 20 in 2022 (max is na 22 in 2022) behaald kon worden. Qua puntentelling rekenen we met het moderne puntensysteem (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 + een punt voor de snelste ronde) en hebben we de sprintrace zeges van Verstappen (leverde hem 16 punten in totaal op) van het totaal afgehaald. Dit omdat Schumacher en Vettel geen sprintraces hadden. Het totaal aantal punten is het aantal punten dat de coureurs, met het moderne puntenysteem, hadden (of hadden gehad in geval van Vettel en Schumacher) na achttien races. Dit om het speelveld gelijk te trekken.