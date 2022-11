Remy Ramjiawan

Dinsdag 1 november 2022 16:55 - Laatste update: 17:08

Afgelopen vrijdag werd dan eindelijk de straf voor Red Bull Racing in de zaak over het overschrijden van de budgetcap van 2021 bekend. In de weken ervoor werd er flink gespeculeerd over de schending en wat de gepaste straf zou zijn en Ralf Schumacher is van mening dat dit wel degelijk reputatieschade voor het merk heeft opgeleverd.

Het Oostenrijkse team heeft zich in 2021 niet aan de limiet op de uitgaven gehouden. De renstal heeft een zogeheten 'minor breach' begaan en krijgt daarvoor een boete van zeven miljoen dollar en tien procent minder tijd in de windtunnel, maar ook voor het CFD-programma. Volgens Red Bull zal de straf een impact hebben op de komende jaren, maar enkele concurrenten vinden de straf te licht.

Publiekelijk veroordeeld

Tijdens het raceweekend in Singapore kwam het gerucht naar buiten dat Red Bull de budgetcap had geschonden, zonder dat de FIA daar officieel een uitspraak over had gedaan. In die periode werd Red Bull echter al publiekelijk veroordeeld en Horner vertelde over kinderen van werknemers, die erdoor werden gepest. De FIA bracht voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico de strafmaat naar buiten en Red Bull deelde de details van de schending. Het verhaal lag genuanceerder in elkaar, dan in de weken ervoor door de wandelgangen klonk. Horner vreesde toen al voor reputatieschade en volgens Schumacher heeft de teambaas daar een punt, zo vertelt hij bij Sky Deutschland.

Ralf Schumacher

"Al dat gespeculeer was echt niet goed voor Red Bull, dus ja, ik begrijp wel dat Christian Horner woedend is. Het heeft nu eenmaal reputatieschade opgeleverd", zo steunt de Duitser de teambaas van Red Bull. De straf is volgens enkele teams niet hard genoeg, maar Schumacher wijst naar het nadeel voor het team uit Milton Keynes: "Natuurlijk lachen veel mensen in de paddock erom, maar de ontwikkeling van de volgende twee auto's wordt er wel door beïnvloed."

