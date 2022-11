Brian Van Hinthum

Het hele gedoe rondom de sieradensoap lijkt inmiddels grotendeels achter de rug, maar aan de tafel van het RaceCafé viel de heren toch wel weer wat op tijdens de podiumceremonie van de Grand Prix van Mexico. Jack Plooij constateerde namelijk dat Lewis Hamilton zijn neuspiercing weer in had tijdens de festiviteiten.

Eerder dit seizoen kwam het nieuws naar buiten dat de FIA ervoor gekozen had om het sieradenverbod tijdens racesessies verder werd aangescherpt en dat er ook controles zouden komen vanuit het motorsportorgaan. Het werd een behoorlijke rel binnen de koningsklasse en met name Hamilton was totaal niet te spreken over de acties waar de FIA mee kwam. Als protest verscheen hij bijvoorbeeld met een lading aan juwelen op de persconferentie van de Grand Prix van Miami.

Neuspiercing is terug

Inmiddels lijkt het hele gedoe voor een groot deel weer achter de rug. Hamilton klaagde recentelijk echter over medische redenen voor het wél weer in doen van zijn piercing, al kon dat op weinig begrip rekenen van de FIA. Plooij zag echter iets opvallends zondag in Mexico. "Wat mij opviel tijdens de podiumceremonie: hij had die neuspiercing weer in! Dat is toch ook heel raar. Hoe moet je dat nou uitleggen aan de fans? Er komt eerst een regel, dan komt er heel veel gedoe over Lewis dat hij hem er niet uit kan halen omdat hij een zweer heeft. Dan haalt hij hem eruit en rijdt hij zonder en nu zit hij er weer in. Leg mij het maar eens uit", zegt hij kritisch.

Vergelijking met het voetbal

Olav Mol haakt grappend in op zijn collega. "Die heeft Angela even buiten beeld met een nietmachine erin gedaan gewoon", zegt de commentator. Presentator Rob Kamphues kaart het voetbal aan en denkt dat voetballers meer risico lopen dan Formule 1-coureurs. "Welnee joh! Aanstellers", roept Mol. "Heb je dat wel eens gezien die voetballers? Ik zie het wel eens bij Ajax, die lopen allemaal met witte verbandjes om. Dan denk je dat ze hun pols gekneusd hebben, maar daar zitten juwelen onder. Als je dan een verband er omheen doet mag je hem aanhouden. Misschien moet hij maar een heel verband om zijn hoofd doen", besluit de commentator.