Jan Bolscher

Maandag 31 oktober 2022 19:15

Christian Horner is onder de indruk van de "fantastische atmosfeer" die afgelopen weekend werd gecreëerd door de Mexicaanse fans, al zijn er volgens de Red Bull Racing-teambaas ook lessen te leren wat betreft de veiligheid.

Het gedrag van de fans in de paddock was meerder keren het onderwerp van gesprek tijdens het raceweekend in Mexico. Lando Norris was één van de coureurs die de bezoekers opriep zich respectvoller te gedragen, terwijl Pierre Gasly vertelde dat er continue fans de garage van AlphaTauri binnen kwamen lopen om foto's te maken en handtekeningen te verzamelen. Ook na afloop van de race was het een gekkenhuis onder het podium tijdens de ceremonie.

Ongelofelijke support

"Het publiek hier was ongelofelijk", vertelt Horner desgevraagd. "De support voor Max in Nederland is indrukwekkend, maar ik zal je wat zeggen: ze hebben een concurrent in de Mexicanen. Op een gegeven moment vreesde ik voor mijn leven voor het podium en vroeg ik me af of ik weer weg zou komen met mijn teamshirt. De support voor het team, voor Sergio, voor de Formule 1 - het is fantastisch om een publiek te hebben dat zo vocaal en gepassioneerd is. Het creëert een fantastische atmosfeer."

Veiligheid in de paddock

Alhoewel Horner bovenstaande uitspraken met een knipoog deed, moet er volgens de teambaas wel wat gedaan worden met de zorgen rondom de veiligheid die door meerdere coureurs en teamleden werden geuit: "Ik denk dat er altijd lessen zijn om te leren. Het niveau van interesse en enthousiasme is hier ongekend. Ik was allang blij dat ik wat jongens om mij heen had, anders was ik waarschijnlijk in mijn onderbroek weggelopen."