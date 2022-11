Jan Bolscher

Max Verstappen heeft het niet zo met statistieken. Zelfs het Formule 1-record voor meeste overwinningen ooit in één seizoen, doet hem niet veel. De Nederlander legt uit waarom dat zo is.

Met zijn dominante optreden tijdens de Grand Prix van Mexico afgelopen zondag heeft Verstappen zijn veertiende overwinning van het jaar binnengesleept. Daarmee heeft hij het prestigieuze record voor meeste overwinningen in één seizoen verbroken, dat lange tijd op naam van Michael Schumacher en Sebastian Vettel stond. Verder heeft de Limburger ook meteen het record voor meeste WK-punten ooit in één seizoen (416 op dit moment) op zijn naam gezet, en er zijn nog twee races te gaan.

Alles geven in het weekend

De tweevoudig wereldkampioen zelf tilt er echter allemaal niet te zwaar aan. Naar eigen zeggen met name omdat het huidige tijdperk in de Formule 1 moeilijk met het verleden kan worden vergeleken. "Ik ben nooit echt geïnteresseerd geweest in statistieken.", klinkt het. "Ik leef in het moment en probeer ieder weekend mijn best te doen en races te winnen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Als ik na afloop van het weekend naar huis ga en tegen mijzelf kan zeggen dat ik alles heb gegeven of daarbij in de buurt ben gekomen, ben ik tevreden."

Het volledige pakket

De Red Bull Racing-coureur vervolgt: "In de Formule 1 draait het natuurlijk grotendeels om het volledige pakket, en wij hebben nu een heel goed pakket. Ik geniet van het moment en ben verder niet zo geïnteresseerd in het bijhouden van statistieken. Maar natuurlijk is het een fantastisch seizoen en natuurlijk ben ik heel blij dat ik zoveel races heb gewonnen."