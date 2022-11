Remy Ramjiawan

Maandag 31 oktober 2022 16:23

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft zich afgevraagd waarom de criticasters niet op dezelfde manier reageren op de 'strategiefout' van Mercedes tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad, als wanneer Ferrari een fout begaat.

De Scuderia heeft dit seizoen al een aantal keren de schuld gekregen van strategische fouten die ofwel potentiële race-overwinningen hebben gekost of ertoe hebben geleid dat het team punten heeft laten liggen. Toen Ferrari de auto van Charles Leclerc in Hongarije van de harde banden voorzag, kreeg het team veel kritiek voor wat een strategische blunder bleek te zijn. Maar in Mexico probeerde Mercedes een soortgelijke tactiek, waarbij zowel Lewis Hamilton als George Russell via de teamradio klaagden over de beslissing.

Kritiek harder op Ferrari

Wijzend op een ander geval van twijfelachtige tactiek tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar Hamilton ook als tweede eindigde achter Max Verstappen, zei Ferrari-teambaas Binotto: "In Hongarije kregen we kritiek en dat gebeurt normaal gesproken als we de dingen niet helemaal goed doen. Mercedes heeft misschien ook de laatste race verloren door de verkeerde banden in Austin te kiezen. Het gebeurt niet alleen bij ons, dat er andere keuzes of fouten worden gemaakt."

Gokje

Ferrari heeft dit seizoen geworsteld met bandenslijtage, maar hanteerde de optimale strategie met zachte en medium banden in de race van zondag. Het was dezelfde strategie die Red Bull hanteerde en ondanks het teleurstellende resultaat, is Binotto van mening dat het met de strategie de juiste beslissing heeft genomen. "In de race moesten we onze banden managen en ervoor zorgen dat we de éénstopper konden overleven en dat was misschien ook de oorzaak van de langzame pitstops van vandaag", legt de Italiaan uit. "Bandenmanagement is een groot onderwerp voor ons geweest, maar toch denken we dat soft-medium strategie de juiste keuze was voor de race", aldus Binotto.