George Russell geeft toe dat de inhaalmanoeuvre van zijn teamgenoot in de openingsronde van de Mexicaanse Grand Prix, alleen lukte omdat hij Lewis Hamilton genoeg ruimte gaf. De 24-jarige Engelsman onthult bij Sky Sports F1 dat hij elke andere coureur van de baan had gereden.

Max Verstappen ving de race in Mexico aan vanaf de pole position. Achter de Nederlander stonden de beide Mercedessen en in het verleden is gebleken dat de pole position niet altijd even voordelig is, met het lange rechte stuk in Mexico. Toch kon Verstappen relatief gemakkelijk de koppositie verdedigen, terwijl Russell het aan de stok had met zijn teamgenoot. De Brit moet erkennen dat hij wat heeft ingehouden, want de zevenvoudig kampioen ging hem in de tweede bocht voorbij, iets wat Russell niet had gedaan bij een andere concurrent.

Teamgenoten

Het duo van Mercedes kan het doorgaans goed met elkaar vinden en hoewel Russell in de openingsfase van het jaar de betere van de twee was, is dat inmiddels weer omgedraaid. In Mexico moest Russell zijn teamgenoot voorbij laten gaan en daar had hij geen moeite mee: "Nee, ik denk dat de laatste vier races voor mij behoorlijk stroef verliepen en in bocht 1 wist ik dat ik Max aan de buitenkant niet had kunnen inhalen. En toen was Lewis daar en weet je, als dat iemand anders was geweest dan mijn teamgenoot, dan had ik hem gewoon van de baan gereden."

Banden

Uiteindelijk heeft het team van Mercedes in Mexico gegokt en verloren met de banden. De renstal had de lage slijtage van de banden niet echt verwacht en zette beide coureurs op de mediumband om op te starten, om vervolgens over te gaan op de harde compound. Red Bull liet echter zien dat de zachtste band ook een lange tijd mee kon gaan en daar had het team geen rekening mee gehouden. Russell wijst ervoor naar Pirelli: "Ik denk dat Pirelli hier waarschijnlijk een te harde compound heeft meegenomen. Dus je hebt een zachte die waarschijnlijk de medium had moeten zijn, de medium had de harde moeten zijn en wij zaten een beetje op ultraharde banden."

