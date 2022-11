Remy Ramjiawan

Lewis Hamilton is van mening dat het gat naar Red Bull Racing langzaam maar zeker kleiner aan het worden is. Max Verstappen wist de Mexicaanse Grand Prix weliswaar te winnen met een voorsprong van vijftien seconden, maar Mercedes lijkt Ferrari achter zich te hebben gelaten.

Mercedes is nog altijd bezig om die ene overwinning in het seizoen te pakken, wat het team al sinds 2011 doet. In Austin lag Hamilton lange tijd aan de leiding, maar moest hij die zes ronden voor het einde afgeven aan Verstappen. In Mexico leek de snelheid aanwezig te zijn, maar een conservatieve bandenkeuze spoelde de kansen op een overwinning door het putje. Achteraf is de zevenvoudig kampioen gematigd positief over de vooruitgang van zijn team.

Overhand

Daar waar Mercedes in de afgelopen jaren het te kloppen team was, is die rol nu weggelegd voor Red Bull Racing. "Uiteindelijk hebben zij nog steeds de overhand", legt Hamilton uit na de race. De rondentijden zagen er veelbelovend uit, waarbij Hamilton zo nu en dan de tijden van Verstappen kon pareren. Het team koos er echter voor om te starten op de mediumbanden en daardoor kon Hamilton, maar ook George Russell voor de eerste pitstop alleen kiezen voor de harde banden of een gebruikt setje softs. Dat laatste was achteraf de snelste strategie, maar de renstal had niet verwacht dat een éénstopper op rood mogelijk was.

Topsnelheid

De volgende race is in São Paulo en Hamilton hoopt dat het team de lessen die geleerd zijn uit Mexico daar in de praktijk zal brengen. "Zij zijn nog steeds wat sneller. Misschien was dit het dichtste dat we ooit bij hen zijn geweest en misschien, als we op dezelfde banden stonden, was het verschil maar een paar tienden", gaat Hamilton verder. De topsnelheid van de RB18 blijft echter een sterk wapen: "Maar ze zijn vrij snel in een rechte lijn en verliezen niet zoveel in de bochten. Ik zat in zijn [Verstappen] slipstream en ik had moeite om hem bij te houden, dus zij hebben zeker iets meer in de tank dan wij. Maar we komen dichterbij."