Jeen Grievink

Maandag 31 oktober 2022 11:14 - Laatste update: 11:16

Dat Lewis Hamilton en Max Verstappen soms op gespannen voet leven, is geen geheim, maar na afloop van de Mexicaanse Grand Prix werd het om onduidelijke redenen wederom behoorlijk ongemakkelijk. In de Cool Down Room bleef Hamilton als een soort standbeeld naar het scherm staren en gunde hij Verstappen geen blik waardig.

Hamilton hoopt in Mexico op de overwinning, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. De Brit kwam niet in de buurt van Verstappen, die als winnaar over de streep kwam. De derde plaats was er voor Sergio Pérez. De top drie meldde zich na afloop in de welbekende Cool Down Room, maar in plaats van de gebruikelijke luchtige gesprekken en interessante anekdotes, bleef het nu ongemakkelijk stil. Er heerste een kille sfeer en Hamilton staarde als een standbeeld richting het televisiescherm, waarop de hoogtepunten van de race werden afgespeeld. De zevenvoudig wereldkampioen gunde Verstappen - en later ook Pérez - geen blik waardig en wisselde geen enkel woord met de beide Red Bull-coureurs.

Ongemakkelijke stilte in Cool Down Room

Op Twitter heeft het ongemakkelijke moment de tongen losgemaakt. Waarom heerste er een gespannen sfeer? En waarom werd er niet even kort nagepraat over de race tussen de Mercedes-kopman en Verstappen, die beide meevochten om de overwinning. "Hamilton kan zichzelf er niet eens toe zetten om dezelfde richting op te kijken als Max in de Cool Down Room. Zo'n bittere man", zo schrijft Chris Harris. "Ik vind het verschrikkelijk hoe Lewis en Max elkaar haten. Alsof er geen centimeter liefde is tussen hen. Ze waren compleet stil in de Cool Down Room totdat Pérez de spanning verbrak", zo luidt een andere reactie.

Twitter gaat los op "awkward"-moment tussen Hamilton en Verstappen

Naast de nodige vragen, heerst er op Twitter ook hilariteit rondom het moment. Een aantal creatievelingen greep de ongemakkelijke situatie tussen Hamilton en Verstappen aan om een aantal leuke plaatjes het wereldwijde web op te slingeren. Hieronder hebben wij een aantal uiteenlopende tweets over het moment in de Cool Down Room op een rij gezet.

The awkward cool-down room “chat” yesterday 🥶 https://t.co/YYTbo790ii — Kate Swift (@KateSwi20927647) October 31, 2022

Hamilton can’t even bring himself to look in the same direction as Max in the cool down room . Such a bitter man #MexicoGP — Chris Harris (@chrisdecharris) October 30, 2022

It kills me how Lewis and Max hate each other. Like there's not an inch of love between them😭😭😭. They were silent in the cool down room until Perez broke the tension lol #MexicoGP 🤣🤣🤣 — Re etsang mo Earth? (@mpho_nox) October 30, 2022

Love the awkwardness when Hamilton has to stand next to Max in the cool-down room 🤣 #MexicoGP — Andy (@HouseReef) October 30, 2022

Cool down room - can we just leave Lewis Hamilton and Max Verstappen in there and see what happens OR how long the silence would last?#F1 #MexicoGP — Kunal Shah (@kunalashah) October 30, 2022

Hamilton during the cool down room pic.twitter.com/NMDhvczVRM — A⁴⁴🏎 (@arman14_) October 30, 2022

Lewis sat in the cool down room with Max and Checo #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MtDXgKgAGc — Jordan Porter (@PorterJord) October 30, 2022

Well that was an awkward cool down room today 😂 #MexicoGP pic.twitter.com/kzcYYlXFAR — stace 🦋 (@SLG__x) October 30, 2022

Well that cool down room wasn’t awkward 😂😂 #SkyF1 #MexicoGP — Kyle H (@Kyhrv) October 30, 2022

Lewis not saying a word in the cool down room. #MexicoGP — Nkululeko Masondo (@masondo) October 30, 2022

That cool down room was the same as the Grand Prix #MexicoGP #WTF1 pic.twitter.com/jCZrRUxoC7 — Richard (@Thatchapzapp) October 30, 2022