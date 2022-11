Lars Leeftink

Maandag 31 oktober 2022 07:29 - Laatste update: 07:32

Sergio Perez voelde zich in Mexico direct na afloop van de Grand Prix genoodzaakt om zijn thuispubliek met gebaren op zijn plaats te zetten nadat Lewis Hamilton tijdens zijn interview direct na afloop van de race met boegeroep werd ontvangen.

Hamilton eindigde de race op de tweede plaats achter een dominante Max Verstappen, die van begin tot einde de race in Mexico controleerde en zo het record van meeste zeges in een seizoen op zijn naam kon zetten. Ook heeft er nog nooit een coureur zoveel punten gescoord in een seizoen als dat Verstappen in 2022 heeft gedaan. Verstappen werd na afloop dan ook met gejuich ontvangen door de fans, net zoals teamgenoot Perez. Perez werd achter Verstappen en Hamilton derde. Voor Hamilton was het ontvangst echter wat minder, want tijdens zijn interview klonk er boegeroep vanaf de tribunes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton kritisch op bandenkeuzes Mercedes: "Red Bull had betere strategie"

Perez

Op Twitter is duidelijk is te zien dat Perez tijdens het interview zijn thuispubliek moet corrigeren en tot rust probeert te manen nadat Hamilton tijdens de interviews na de race werd ontvangen met boegeroep door de aanwezige fans. De Mexicaan was duidelijk niet blij met het gedrag van de fans.

Hamilton

Hamilton kon het tijdens het interview na de race ook niet laten om er even op in te gaan. Hij was zowel complimenteus als kritisch op het aanwezige publiek. "Ten eerste was dit een geweldig publiek. Het was deze keer een beetje ongemakkelijk met de hele dag boegeroep, maar toch heb ik zoveel liefde voor Mexico en de mensen hier." Het was in ieder geval duidelijk dat het publiek in Mexico de kant koos van Perez, Verstappen en Red Bull.