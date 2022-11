Brian Van Hinthum

Zondag 30 oktober 2022 22:54 - Laatste update: 23:00

Lewis Hamilton zal zich zondag toch wat anders hebben voorgesteld bij de Grand Prix van Mexico. De Mercedes was het hele weekend al zeer snel in Mexico-Stad en dus werd er voorzichtig gedacht aan een mogelijke overwinning. De Brit moest echter zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en dat zorgt voor teleurstelling.

Het leek er allemaal gunstig uit te zien voor Hamilton na de openingsfase van deze twintigste Grand Prix van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen vloog uit de startblokken en nam meteen teamgenoot George Russell te grazen. In de openingsfase wist hij lang bij te blijven bij Verstappen op de mediums en het was de Nederlander die vroeg naar binnen moest voor nieuw rubber. Al snel bleek dat Mercedes de race met een andere tactiek benaderde dan het team van Red Bull.

Verstappen tóch veel te snel

Dat bleek uiteindelijk toch niet de winnende zet voor de Zilverpijlen. De mediumbanden van Verstappen hielden het een stuk langer vol dan Mercedes had gehoopt en dus moest Hamilton uiteindelijk ruim zijn meerdere erkennen in zijn twaalf jaar jongere collega. "Allereerst wil ik het geweldige publiek hier bedanken. Ik heb zoveel liefde voor de mensen hier, het was een geweldige race", opent hij zijn gebruikelijke praatje over de aanwezige fans.

Kritiek op de strategie

De Brit is blij met de opening van de race, maar is uiteindelijk kritisch over de strategische keuzes van zijn team. "Ik zat er zo dichtbij de eerste stint, maar Red Bull was uiteindelijk te snel en had een betere strategie. Ik weet niet of ik de goede banden had, we moesten beginnen op de softs. Het was oké tijdens de eerste stint. De felicitaties aan Max, maar het voelt wel lekker om de twee Red Bull-coureurs te splitten", besluit hij,