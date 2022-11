Brian Van Hinthum

Zondag 30 oktober 2022 20:09

Hoewel het Max Verstappen is die zondag vanaf de pole position vertrekt in Mexico-Stad, hijgen de Mercedessen hem op plek twee en drie in de nek. Martin Brundle denkt dat één van de twee Britse coureurs in staat is om de race in Mexico te winnen vanwege de sterke raceauto die zijn hebben.

Het team van Mercedes heeft in 2022 grote moeite om mee te doen om overwinningen en na negentien races staat de teller voor de ooit zo dominante renstal nog altijd op nul. Hoewel de Duitsers beschikken over één van de meest betrouwbare bolides op de grid, kan de snelheid van de W13 op veel van de circuits niet tippen aan de Red Bull's en vaak ook de Ferrari's. In Mexico hangt de vlag er een stuk beter bij voor het team van Toto Wolff en men kwalificeerde op zaterdag dan ook knap als tweede en derde.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes kan winnen

Dat biedt dan natuurlijk ook perspectief voor de race op zondag. Nadat men in Austin kwam met de nodige upgrades op de bolide, waren de Zilverpijlen in de Verenigde Staten al behoorlijk competitief en wist Lewis Hamilton zelfs mee te doen om de overwinning. Brundle beschouwt op Sky Sports de race van zondag voor en krijgt de vraag of Mercedes er met de overwinning vandoor kan gaan in Mexico-Stad. "Ja, dat kunnen ze", klinkt het stellig vanuit de analist.

Snelheid om mee te doen

Hij legt zijn stelling uit: "Red Bull was zo'n vier kilometer per uur sneller op het rechte stuk, dus ze hebben nog steeds een klein voordeel op de snelheid op de rechte lijn bij lage brandstof. Maar wanneer ze gaan, wordt er een hoop management gevraagd in de race. Met de temperatuur en de banden. Ga je voor een één-stopper of twee-stopper? Dat weten we nog niet. Ik denk dat ze erbij zitten, ze hebben volgens mij een goede raceauto. Ik verwacht dat Ferrari ook sterker gaat zijn in de race, maar ook zij moeten de Red Bulls nog maar zien te verslaan", besluit hij.