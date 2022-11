Brian Van Hinthum

Mercedes lijkt langzaam maar zeker weer terug te keren richting het niveau wat we van ze gewend zijn en dat resulteerde op zaterdag in Mexico in een knappe tweede en derde stek voor het team van Toto Wolff. De coureurs van Mercedes krijgen de vraag of het mogelijk is om 2023 het gat naar Red Bull Racing te dichten.

Het is natuurlijk niet het seizoen geworden waar Mercedes op had gehoopt. Na jarenlange dominantie in de koningsklasse heeft de Duitse gigant dit jaar een pas op de plaats moeten maken voor teams als Ferrari en Red Bull Racing. Dat knaagt natuurlijk en dus wordt er dit jaar al hard gewerkt aan het beter leren begrijpen van de auto's en volgend jaar, waardoor er in 2023 weer een competitieve Zilverpijl op de grid moet komen te staan.

Op zaterdag in Mexico werd er natuurlijk prima gepresteerd door de Ferrari's en één Red Bull te verslaan en dus gloort er hoop in Brixworth. George Russell krijgt de vraag of het mogelijk is dat het team richting 2023 het gat met Red Bull weet te verkleinen, vooral nu de Oostenrijkers ook minder tijd in de windtunnel krijgen. "Het is geweldig om te zien hoeveel progressie we boeken als team zijnde, maar de prestaties van onze auto golft behoorlijk op en neer gedurende dit seizoen", opent de Britse coureur.

Hij vervolgt: "Dit is natuurlijk een circuit dat goed past bij de karakteristieken van onze auto. Door de hoogte is daarnaast de luchtweerstand een stuk minder straffend. Natuurlijk heeft Red Bull wel een hele efficiënte auto, waarmee ze op sommige circuits meer dan een halve seconde op ons pakken op de lange rechte stukken. Dat is waarschijnlijk ook waarom het dit weekend dichter bij elkaar ligt. Dat is ook waarom wij dit weekend waarschijnlijk de snelste auto tot nu toe hebben. We maken dus duidelijk progressie", zegt hij.

De jongeling wordt aangevuld door Lewis Hamilton. "George heeft het juist beantwoord. Dit is slechts één race. Natuurlijk maken we progressie, maar je zult waarschijnlijk tijdens de volgende races zien dat het gat gemakkelijk groter kan worden. De Red Bull weet over het algemeen over wel te werken, terwijl de onze slechts op een aantal plekken goed voor de dag komt. We hebben natuurlijk tijd om dat te fixen, hopelijk lukt dat het team voor volgend jaar", besluit hij.