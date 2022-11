Lars Leeftink

Vrijdag 18 november 2022 06:59

Er zijn dit seizoen al flink wat rookies in actie gekomen ter vervanging van de vaste coureurs, maar een paar coureurs moeten hun stoeltje in 2022 nog een keertje afstaan aan een jonge en getalenteerde coureur. Een overzicht.

Eerst even de situatie uitleggen. Elk team is verplicht om beide vaste coureurs één keer te wisselen voor een rookie tijdens de eerste vrije training van een raceweekend. Dit om jongere coureurs ook de kans te geven om zich te laten zien en ervaring op te doen in de sport. Nyck de Vries heeft dit jaar al vier vrije trainingen gereden: Williams (Spanje VT1), Mercedes (Frankrijk VT1) en Aston Martin (Italië VT1). Daar kwam in Mexico een vierde bij, namens Mercedes. Hij is dan ook het drukst geweest tot nu toe. Hoe hebben de teams het tot nu toe ingevuld en wie moeten er met nog een race te gaan voldoen aan de eis?

Artikel gaat verder onder video

Red Bull, Ferrari en Mercedes

We beginnen met de topteams. Red Bull heeft tot nu toe Juri Vips voor Sergio Pérez laten rijden in Spanje. Max Verstappen gaat zijn stoeltje afstaan aan Liam Lawson tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Ferrari heeft Robert Shwartzman ingezet in Austin en gaat Shwartzman ook inzetten in Abu Dhabi, waardoor ze aan de eis voldoen. Mercedes heeft Nyck de Vries laten rijden voor Lewis Hamilton, terwijl George Russel zijn stoeltje heeft afgestaan aan De Vries tijdens VT1 in Mexico. Daarmee voldoet Mercedes aan de eis en hebben de drie topteams hun ding gedaan.

Dan naar het middenveld. Alpine moet Fernando Alonso nog een keer aan de kant zetten en doet dit voor Jack Doohan tijdens VT1 in Abu Dhabi, terwijl Doohan voor Esteban Ocon heeft gereden tijdens VT1 in Mexico. McLaren heeft Alex Palou ingezet in Austin, terwijl Patricio O'Ward tijdens VT1 in Abu Dhabi gaat rijden. Bij Alfa Romeo werd het debuut van Zhou Guanyu tijdens VT1 in Bahrein goedgekeurd door de FIA. Valtteri Bottas werd tijdens VT1 in de Verenigde Staten vervangen door Theo Pourchaire, waardoor ook deze drie teams aan de eis voldoen.

Haas, AlphaTauri, Aston Martin en Williams

Dan de laatste vier teams. Haas stond het stoeltje van Kevin Magnussen in Mexico af aan Pietro Fittipaldi, terwijl Mick Schumacher dit aan dezelfde Fittipaldi gaat doen in Abu Dhabi. AlphaTauri heeft Pierre Gasly al een keer vervangen door Lawson, terwijl ook Yuki Tsunoda vervangen werd door Lawson tijdens VT1 in Mexico. Aston Martin liet Nyck de Vries in Italië voor Sebastian Vettel rijden. Formule 2-kampioen Felipe Drugovich gaat verder voor Lance Stroll in Abu Dhabi rijden. Tot slot Williams, dat Nyck de Vries liet rijden voor Alexander Albon in Spanje. Logan Sargeant heeft daarnaast voor Nicholas Latifi, die hij in 2023 vervangt bij Williams, gereden in Mexico. Daarmee voldoen ook deze vier teams aan de eis en heeft iedereen zich aan de regels gehouden.