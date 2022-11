Lars Leeftink

Het is inmiddels november en in de Formule 1 zijn we inmiddels bezig aan de slotfase van het seizoen. Bij het merendeel van de raceklassen is er zelfs al een einde gekomen aan het seizoen of breekt de slotfase aan. Een goed moment voor een kort overzicht van de stand van zaken bij de grootste raceklassen van de wereld.

Formule 2 en Formule 3

Naast de Formule 1 is er natuurlijk ook nog Formule 2 en Formule 3. In de Formule 2 is er alleen nog een race in Abu Dhabi te gaan. Felipe Drugovic heeft zich met 241 punten echter al gekroond tot kampioen, voor Theo Pourchaire (163 punten) en Enzo Fittipaldi (135 punten). Drie coureurs die allemaal volgend jaar wel eens hun rondjes in de Formule 1 kunnen rijden. Logan Sargeant, Jack Doohan, Jehan Daruvala, Liam Lawson, Frederik Vesti, Ayumu Iwasa en Juri Vips eindigde boven de 100 punten.

In de Formule 3 is het seizoen sinds de Grand Prix van Italië al voorbij. Victor Martins heeft zich gekroond als kampioen in de Formule 3, met 139 punten. Zane Maloney (134 punten) en Oliver Bearman (133 punten) eindigde tweede en derde, terwijl Isack Hadjar, Roman Stanek, Arthur Leclerc en Jak Crawford boven de 100 punten eindigde.

W-Series

In de W-Series, de vrouwelijke variant van de Formule 1, heeft Jamie Chadwick op dominante wijze het kampioenschap veroverd. Bijna alle races werden door de Britse gewonnen, waardoor ze na zes races met 143 punten dik bovenaan stond. Vervolgens kwam het seizoen abrupt ten einde, omdat de financiële middelen ontbraken om door te gaan. In 2023 hoopt de raceklasse dit probleem op te lossen en gewoon weer te gaan rijden. De Nederlandse Beitske Visser eindigde met 93 punten op P2, voor Alice Powell (86 punten). Abbi Pulling is vierde geworden met 73 punten, terwijl Emely de Heus 16de staat met een punt.

Formule E

In de Formule E is Nederland met Nyck de Vries en Robin Frijns prima vertegenwoordigd. Het seizoen, dat inmiddels afgelopen is, verliep voor beide Nederlanders echter niet zo goed als gehoopt. Stoffel Vandoorne werd met 213 punten uiteindelijk wereldkampioen in zijn Mercedes, voor Mitch Evans (180 punten) en Edoardo Mortara (169 punten). Frijns werd met 126 punten zevende, terwijl De Vries het met een negende plaats moest doen dit seizoen (106 punten).

IndyCar

Met Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is Nederland ook in IndyCar actief. Ook in deze raceklasse is het seizoen inmiddels voorbij. Will Power heeft zich met 560 punten gekroond als kampioen. Josef Newgarden (544 punten) en Scott Dixon (521 punten) eindigde tweede en derde. Ook Scott McLaughlin, Alex Palou en Marcus Ericcson verzamelde meer dan 500 punten. VeeKay eindigt op P12 met 331 punten en drie keer een plek in de top vijf.

MotoGP

In de MotoGP, waar momenteel geen Nederlanders in actief zijn, staat Francesco Bagnaia (258 punten) met nog één race te gaan bovenaan. Het verschil met Fabio Quartararo (235 punten) en Aleix Espargaro (212 punten) is echter niet groot. Verder zit alleen Enes Bastianini (211 punten) boven de 200 punten. De titelstrijd wordt in Valencia tijdens de GP van Valencia beslist in het voordeel van Bagnani of Quartararo.

In de Moto2 komen wel twee Nederlanders in actie. Bo Bendsneyder staat dertiende na negentien races met 82 punten, meer dan 150 punten achter leider Ai Ogura (251.5 punten). Zonta van den Goorbergh heeft nog geen punten verzameld dit seizoen en staat 32ste in het klassement. De titelstrijd gaat ook hier in Valencia beslist worden. Fernandez heeft 9,5 punten voorsprong op Ai Ogura.

