Verstappen spreekt Leclerc tegen: 'Dan was het alsnog heel erg lastig geweest voor Ferrari'

Wolff zag angst werkelijkheid worden in 2022: 'We hebben een fout gemaakt'

Formule 2-CEO roept op tot aanpassing strafpunten: "Daar is overduidelijk iets mis mee"

Kevin Magnussen in actie in Ferrari-GT3 met vader Jan: "Dit is zo cool"