Laurens van Hoepen zal ook in 2025 uitkomen in het FIA Formula 3 Championship. De 19-jarige Wassenaarder blijft bij het team van ART Grand Prix. Hij scoorde afgelopen seizoen drie podium en een pole position op jacht naar de dertiende plaats in het kampioenschap met 58 punten achter zijn naam. Uiteraard hoopt Van Hoepen het volgend jaar nog beter te doen met een overstap naar de Formule 2 op het oog in 2026.