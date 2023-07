Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 8 juli 2023 19:50

Nyck de Vries baalt van zijn kwalificatie op het circuit van Silverstone. De AlphaTauri-coureur kwalificeerde zich als negentiende, maar benadrukt dat er meer in had gezeten dan er nu uit is gekomen.

De Nederlander begon redelijk sterk aan de sessie, en leek zichzelf even te gaan plaatsen voor Q2. Na de herstart begon de baan echter in razend tempo op te drogen, waarna de ene na de andere tijd verbeterd werd. De Vries moest uiteindelijk genoegen nemen met een teleurstellende negentiende startplek. Daarnaast kreeg zijn team een boete van 5000 euro vanwege een unsafe release . "Om het team te verdedigen, je weet dat deze omstandigheden ontzettend lastig zijn", reageert De Vries na afloop van de kwalificatie tegenover de media, waaronder GPFans. "Iedereen pakt alle [mogelijke] marge. Niemand weet of het droog of nat is, ik bedoel er is zon met regen en het verandert constant. Iedereen wil op het asfalt zijn, je neemt wat risico's en dan gebeuren deze dingen."

Volgens de Nederlander gaf deze kwalificatie geen eerlijke weergave van de stand van zaken. "Ik denk dat Yuki en ik gedurende de sessie allebei een beetje rond P10/P11 zaten. Toen veranderde de sessie in een soort one-lap shoot-out en veranderden de omstandigheden. Dan sta je drie minuten in de rij en hoe later je bij de verkeerslichten aankomt, hoe later je op de baan bent en hoe beter het is. Het gaat altijd om het risico versus de beloning." Al met al is de coureur uit Friesland erg teleurgesteld. "We waren competitiever dan we lieten zien."

Pitlane start?

Gevraagd of AlphaTauri overweegt om zijn set-up voor de race te wijzigen, in ruil voor een start vanuit de pitstraat, reageert hij: "Ik heb nog niet met het team gesproken. De belangrijkste vraag voor ons is wat het weer gaat doen. Als het gegarandeerd een full wet-situatie wordt, dan zouden we het kunnen overwegen. Laten we het afwachten."