Remy Ramjiawan

Zaterdag 8 juli 2023 11:01

Eventje hingen de geruchten in de lucht dat mocht Ziggo de uitzendrechten van de Formule 1 weer in bezit krijgen, dan zouden Jack Plooij en Olav Mol het veld moeten ruimen. Kort nadat het gerucht naar buiten kwam, zocht TotaalTV contact met Vodafone Ziggo en de kabelgigant ontkrachtte het verhaal.

Viaplay is de huidige uitzendgemachtigde in Nederland als het aankomt op de Formule 1. Dat zou in de toekomst weer kunnen veranderen, want Ziggo is voornemens op het pakket weer terug te halen naar de zender. Sportmarketeer Chris Woerst legde onlangs uit dat de kabelgigant van plan is om alles in ere te herstellen, waarbij het vertrouwde geluid van Plooij en Mol ook weer aanwezig zouden zijn. Eventjes leek het erop dat de partij toch het duo van de hand zou doen, maar dat is volgens de woordvoerder totaal niet aan de orde.

Status Plooij en Mol

"Ziggo Sport is dé sportzender van Nederland, waar we met de beste analisten en presentatoren de beste programma's voor sportliefhebbers maken. Wij zien ernaar uit om deze programma's met Olav Mol en Jack Plooij te blijven maken en herkennen ons niet in het gerucht dat hij zou vertrekken", zo vertelde woordvoerder Bert Heuts aan het medium. Daarmee bevestigt de partij dat het duo ook aanwezig zal blijven mocht Ziggo het rechtenpakket weer in handen krijgen.

Over dat rechtenpakket voor de toekomst, is veel te doen. Tegenover GPFans legde Robert Doornbos eerder al uit dat de zender een serieuze poging zal doen om de beelden weer terug te halen. "Ziggo is voor mij als een familie. Het zou geweldig zijn om met hen die rechten weer terug te krijgen. Die beelden hebben we, maar hopelijk krijgen we nog meer beelden. Dat zou geweldig zijn", aldus de Rotterdammer.