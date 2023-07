Vincent Bruins

Lewis Hamilton moest het met de twaalfde en de vijftiende positie doen in de eerste en tweede vrije training, respectievelijk, voor de Britse Grand Prix. De zevenvoudig wereldkampioen voor wie Silverstone zijn thuiscircuit is, maakte op de vrijdag ook meerdere foutjes in onder andere Vale en Stowe. De Mercedes-coureur heeft het lastig met de W14-bolide.

"Het is erg winderig. Dat is vaak hier op Silverstone," zo begon Hamilton tegenover onder andere GPFans. "Ik vind dat de wind helpt om dit het beste circuit op aarde te maken. De karakteristieken, van tegenwind tot wind mee, het is echt fenomenaal. Ik vind het niet erg. Het zorgde ervoor dat [de runs] wat minder constant waren, maar het is voor iedereen hetzelfde."

Geen verbetering in banden

"Het is een lastige auto om mee te rijden," ging de 38-jarige uit Stevenage verder in op de Mercedes. "En het maakt niet uit wat we doen met de afstelling, het blijft een lastige auto om mee te rijden. Als we kijken naar de snelheid over één rondje, voelde ik geen verbetering in deze banden, wat betekent dat er iets niet klopt. We missen iets. En als we het hebben over de lange run, dan leek het niet zo erg te zijn. Dus dat is ten minste nog iets positiefs. Maar het voelde niet geweldig om eerlijk te zijn. Het zal voor anderen erger gevoeld hebben, omdat zij misschien niet zo snel waren, maar ik weet niet of zij meer bandenslijtage hadden."

Compromissen sluiten

"Het laatste gedeelte van mijn run begon wat constanter te worden," vervolgde Hamilton. Waarom weet hij zelf ook niet precies. "Het kan aan de wind hebben gelegen. Of het was wellicht de balans of het feit dat ik aan de balans gewend raakte. Op dit circuit moet je hier en daar compromissen sluiten. De balans ligt op zo'n fijn randje en er is zo'n grote window qua balans. Het gaat heen en weer. Je hebt nooit zomaar de balans gevonden en je kunt gewoon rijden. Het is het ene uiteinde en het andere uiteinde van het spectrum, van het aanremmen naar het insturen toe tot de exit van elke bocht. Het is een leuke strijd [met de auto en de afstelling]."