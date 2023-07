Jan Bolscher

Vrijdag 7 juli 2023 16:44 - Laatste update: 16:44

De Formule 1-commisie gaat na de bandentest van Pirelli volgende week een beslissing nemen over of de bandenwarmers voor 2024 in de ban worden gedaan. De meningen over dit idee zijn echter verdeeld.

Bandenleverancier Pirelli zou als onderdeel van een strategie om de Formule 1 duurzamer te maken graag zien dat de bandenwarmers uit de sport verdwijnen. Het Italiaanse bedrijf is daarom bezig geweest met het ontwikkelen van banden die niet op voorhand opgewarmd hoeven te worden. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië zal erop Silvestone nog één laatste test met deze banden plaatsvinden voordat er een definitieve beslissing wordt genomen over het gebruik van bandenwarmers voor het seizoen van 2024.

Zorgen vanuit de coureurs

Het is echter nog niet in beton gegoten dat we de voorverwarmde dekens in 2024 inderdaad niet meer terug gaan zien. In het verleden is namelijk meerder keren gebleken dat een dergelijk plan verschillende moeilijkheden met zich meebrengt. Ook de coureurs zijn er lang niet allemaal over te spreken. Zo hebben onder andere Max Verstappen, George Russell en Lewis Hamilton hun zorgen al eens uitgesproken. Zo verwacht Verstappen dat het niet gebruiken van bandenwarmers zal resulteren in crashes omdat de banden nog niet op temperatuur zijn.

Testdag Silverstone

In Silverstone vertelt Mario Isola, de grote baas van Pirelli, wat de stand van zaken is: "Het is niet de laatste test [de testdag op Silverstone], we hebben nog andere testen gepland dit seizoen. Maar na deze test gaat de Formule 1-commissie beslissen of de bandenwarmers verboden worden voor 2024", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Na de test brengen we een rapport van 40 of 50 pagina's uit voor de teambazen met een samenvatting van de test. Uiteraard delen we ook alle data met de bandenexperts van de teams. Als ze daarna nog een jaar met bandenwarmers door willen gaan, doen we dat."