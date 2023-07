Lars Leeftink

Donderdag 6 juli 2023

De Formule 1-kalender van 2024 is door de FIA en de Formule 1 woensdagmiddag bekendgemaakt. Er staan 24 races op het programma, waaronder de Grand Prix van Nederland voor het vierde seizoen op rij. Wanneer moet je de kalender vrij gaan houden voor een weekend vol met spektakel in Zandvoort?

In 2021 keerde de Grand Prix van Nederland na een afwezigheid van 36 jaar terug in de Formule 1. Nadat Niki Lauda in 1985 de laatste F1-race in Nederland had gewonnen, keerde de koningsklasse terug in de duinen met een Nederlandse superster: Max Verstappen. De Nederlander moest in 2021 nog voor het eerst wereldkampioen worden en was tijdens de eerste race terug in Zandvoort in een stevige titelstrijd verwikkeld met Lewis Hamilton. In Zandvoort kon hij Hamilton echter achter zich houden en de race winnen, tot grote vreugde van de aanwezige fans. De organisatie en de fans maakten indruk op de coureurs, teams, analisten en de buitenlandse fans dankzij de show eromheen en de sfeer die er was.

2022

In 2022 stond de race wederom op de kalender. Verstappen keerde dat jaar voor het eerst als wereldkampioen terug in eigen land en maakte dit meteen waar. Het was namelijk weer Verstappen die in eigen land zou zegevieren, tijdens een seizoen waarin hij de Formule 1 domineerde. De Formule 1 en de FIA hadden genoeg gezien en besloten de optie in het contract van de Grand Prix van Nederland te lichten. Daardoor staat de race nog tot eind 2025 op de kalender. Zo ook in 2023 dus.

Wanneer is de Grand Prix van Nederland 2024?

In 2021 en 2022 stond de Grand Prix van Nederland na de zomerstop en na de Grand Prix van België op het programma, begin september. In 2023 gaat dit echter anders zijn. De Grand Prix staat dit jaar op 27 augustus op het programma. Een week eerder dus dan de voorgaande twee jaren het geval was.

In 2024 gaat dit, zo is dankzij de onthulling van de Formule 1-kalender duidelijk geworden, niet anders zijn. De Grand Prix van Nederland zal op 25 augustus 2024 verreden worden. Het weekend van 23, 24 en 25 augustus is dus het weekend waar Nederlandse F1-fans in 2024 plannen voor kunnen gaan maken.