Vincent Bruins

Woensdag 5 juli 2023 10:59

Stichting Duinbehoud, de Kunst en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Stichting Rust bij de Kust spanden een rechtszaak om het organiseren van de Grand Prix op Circuit Zandvoort tegen te houden. De drie partijen vinden namelijk dat de natuurvergunning voor de Formule 1-race zorgt voor meer stikstofuitstoot. De Raad van State heeft nu bepaald dat dat echter niet het geval is.

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft in 2019 een natuurvergunning verleend om de terugkeer van de koningsklasse van de autosport in ons land mogelijk te maken. Stichting Duinbehoud, de Kunst en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Stichting Rust bij de Kust spanden een rechtszaak aan in de hoop het verlenen van deze vergunning stop te zetten, maar deze verloren ze in april vorig jaar.

Stikstofuitstoot

De natuurorganisaties tekenden vervolgens beroep aan en dus is de Raad van State, de onafhankelijke adviseur van de regering over wetgeving en bestuur, en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland, de zaak gaan onderzoeken. Stichting Duinbehoud, de Kunst en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Stichting Rust bij de Kust vinden dat de Dutch Grand Prix schade aanricht aan Kennemerland-Zuid, een beschermd Natura 2000-gebied op een paar kilometer ten noordoosten van het circuit, door de toename van stikstofuitstoot. De Raad van State stelt dat de natuurvergunning niet zorgt voor meer stikstofuitstoot.

Groen licht

De Raad van State heeft dus groen licht gegeven en dat betekent dat de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort gewoon doorgaat. De Formule 1-race op de baan in de duinen staat op de planning voor 27 augustus als de dertiende ronde van het wereldkampioenschap. Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix heeft Max Verstappen in 2021 en 2022 gewonnen en natuurlijk hoopt hij aankomende zomer dat kunstje weer te herhalen voor de Oranjefans. Zandvoort tekende afgelopen december een nieuw contract met de Formule 1, waardoor de Nederlandse Grand Prix tot en met 2025 op de kalender blijft.