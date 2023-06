Kimberley Hoefnagel

Giedo van der Garde zou het 'belachelijk' vinden als de Dutch Grand Prix in de toekomst in een roulatie-systeem terechtkomt met de Grand Prix van België. Volgens de Nederlander horen beide races gewoon op de kalender.

Afgelopen week meldde het Belgische Le Soir dat de Dutch Grand Prix in de toekomst wellicht moet gaan rouleren met de Grand Prix van België. Het contract van Spa-Francorchamps loopt aan het einde van dit seizoen af, terwijl Zandvoort in ieder geval nog tot en met 2025 op de kalender staat. "Belachelijk", reageert Van der Garde tijdens de uitzending van Viaplay, als hem gevraagd wordt of dit een goed idee is. "Heel eerlijk.... Allebei deze races moeten gewoon op de kalender staan."

"Spa-Francorchamps is als rijder één van de mooiste circuits die je kan rijden", verklaart hij. "Zandvoort heeft natuurlijk nog een aantal jaren dat je nog steeds Max Verstappen hebt. Iedereen wil naar het circuit toe, iedereen vindt het geweldig om er te zijn. Elk jaar word je in januari/februari gebeld: 'Heb je nog tickets, kun je nog wat regelen?' Het is een gekkenhuis. Het is een leuk event, er gebeurd wat, hebben ook veel inhaalacties gezien. Maar je kan niet gaan rouleren, dat zou echt gewoon verschrikkelijk zijn."

Uitdaging voor Dutch GP

Toch benadrukt Van der Garde dat de organisatie van de Dutch Grand Prix momenteel voor een grote uitdaging staat, aangezien het vertrek van Jumbo een flink gat in de begroting achterlaat. "Grote merken zoals Jumbo vallen nu weg. Dat gat moeten ze nu opvullen en ik hoop echt dat Nederlanders daarin gaat helpen, grote bedrijven die dat kunnen doen. Uiteindelijk zie je dat een bedrijf als Jumbo grote exposure heeft gehad eromheen."