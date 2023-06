Pirelli over 'strijd' met Bridgestone: "Altijd aan alle verzoeken van F1 voldaan"

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 09:35 - Laatste update: 12:58

Pirelli moet aan de bak, bevestigt topman Mario Isola. Nu ook Bridgestone zich heeft ingeschreven als nieuwe bandenleverancier is er ineens serieuze concurrentie voor de Italiaanse fabrikant.

Er is voor Pirelli veel aan gelegen om in de Formule 1 actief te blijven. Het huidige contract loopt tot en met 2025, maar Pirelli is al volop bezig met de ontwikkeling van de banden die gebruikt worden bij de introductie van het nieuwe reglement, het jaar daarna. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport zijn er gesprekken gepland over het commerciële deel van de deal. Daarbij zou het gaan om bedragen tussen de 50 en 100 miljoen euro voor sponsor- en marketingactiviteiten.

Artikel gaat verder onder video

Isola laat in gesprek met het autosportplatform weten dat Pirelli niet alleen bandenleverancier is, maar ook op allerlei andere manieren heeft geïnvesteerd in de sport. “We zijn niet alleen leverancier, maar ook partner. We hebben op een betrouwbare manier voldaan aan alle verzoeken van de Formule 1. We hebben nu heel andere auto’s dan in 2011. We hebben veel geïnvesteerd, maar veel daarvan blijft onzichtbaar. we hebben onze machines aangepast, de windtunnel, de simulaties, enzovoort.”

“We zien de Formule 1 als een mooi podium voor het ontwikkelen van nieuwe technologie en kijken ernaar uit om de sport te zien blijven bloeien. We waren ook de eerste die een beoordeling van drie sterren kregen van de FIA op het gebied van duurzaamheid. Al onze fabrieken draaien op volledig hernieuwbare energiebronnen. We vervoeren 95 procent van onze banden over zee en gebruiken geen verpakkingen die niet herbruikbaar zijn.”