Vincent Bruins

Zondag 25 juni 2023 14:53 - Laatste update: 15:02

De technische reglementen van de Formule 1 staan constant onder de loep in de zoektocht naar de beste auto's om mee te kunnen racen. Tegenwoordig is er kritiek van niet alleen fans, maar ook soms van coureurs over de huidige generatie bolides en er wordt vooral gesproken over het gewicht. Het minimumgewicht is nu 798 kilogram, maar anderhalf decennium geleden was dat nog zo'n 200 kilogram minder.

Mercedes-coureur George Russell liet vorig jaar weten dat het besturen van een F1-auto soms voelt alsof je met een bus rijdt, terwijl regerend wereldkampioen Max Verstappen het nog omschreef als een boot in aanloop naar de Grand Prix van Canada vorige week. Discussiërend over hoe de volgende generatie Formule 1-auto's eruit moet komen te zien, zijn Fernando Alonso en Lewis Hamilton het niet eens met elkaar.

Zwaar door hybridemotoren en veiligheid

"Ik denk niet dat het veel aan de show zal veranderen," antwoordde Alonso op de vraag of het verbeteringen zou brengen, als Formule 1-auto's weer 200 kilogram lichter werden. "Ik denk dat het meer gaat om de grootte van de auto's dan om het gewicht, wat het moeilijker maakt om in te halen, te vechten in de eerste paar bochten van de race, je auto te positioneren, puur vanwege de grootte en niet vanwege het gewicht van de auto. Ik denk ook dat het een hele uitdaging wordt om er veel gewicht van af te halen, zeker omdat hybridemotoren altijd zwaarder zullen zijn dan normale motoren en deze auto's zijn ook veel veiliger. Ik zou lichtere auto's verwelkomen, maar ik denk dat het meer om de grootte gaat wat het racen wat moeilijker maakt."

Wielen belachelijk zwaar

Daar is Hamilton het niet mee eens: "Ik denk dat de dimensies goed zijn," aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik vind de grootte van de auto best prima, maar er zijn natuurlijk wel plekken waar het krap wordt, zoals Checo zei." Sergio Pérez noemde Monaco als een voorbeeld waar de grootte van de auto echt wel een impact heeft. Hamilton vervolgde: "Maar ik denk dat we zeker te ver zijn gegaan met het gewicht. Onze wielen vooral zijn belachelijk zwaar dit jaar. En dat is gewoon niet nodig. We hebben in het verleden lichte wielen gehad en, al worden de remzones dan wel langer, ik denk dat ze zeker betere veranderingen kunnen aanbrengen voor de toekomst. Maar goed, daar ga ik niet over."